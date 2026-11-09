La historia detrás del escándalo en Nvidia: investigan a su CEO por un vínculo con una presunta espía china

El gigante tecnológico Nvidia anunció el domingo que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del Gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.

La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".

La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos".

"Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló.

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (en el centro, parcialmente oculta), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (a la derecha, vestido de negro), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados.

"Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.

El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.

La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.

El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".

Pekín niega que la empresaria china vinculada al CEO de Nvidia sea espía

Pekín rechazó este lunes las informaciones que aseguran que la empresaria Alice Huang sea una espía del Gobierno de China.

"Ya hemos respondido a este asunto anteriormente. La historia de un supuesto espía chino no es más que una difamación y una calumnia infundadas", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, en una rueda de prensa.

¿Quién es Alice Huang?

Los datos públicos sobre Alice Huang son escasos. Es ciudadana china, no tiene parentesco con el ejecutivo de Nvidia y habría ocupado un cargo jerárquico en Megaspeed International, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur.

Según información publicada por medios internacionales, habla inglés con fluidez y tiene contactos de alto nivel en el sector de los chips de inteligencia artificial. Un perfil localizado en una base de datos china de fondos de inversión indica que habría trabajado en el banco HSBC y como periodista en los medios estatales CCTV y Hunan TV. Sin embargo, la autenticidad de ese perfil no pudo ser verificada de manera independiente.

En 2025, ambos asistieron a una cena organizada por el empresario en un restaurante de Taipéi durante la feria tecnológica Computex. Las imágenes tomadas por periodistas muestran al ejecutivo con el brazo alrededor de la mujer, que lo besa en el cachete. Más tarde, los dos abandonaron el lugar en el mismo automóvil.

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (segunda por la derecha, de rosa), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (segundo por la izquierda, de negro, de espaldas a la cámara), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

¿Qué es Megaspeed y por qué está bajo sospecha?

Megaspeed International es una compañía de centros de datos que alquila capacidad de procesamiento a otras empresas para entrenar y ejecutar sistemas de inteligencia artificial. Según su página web, es un socio comercial del negocio de computación en la nube de Nvidia en Asia-Pacífico y ofrece acceso a algunos de sus procesadores más avanzados.

La empresa ya estaba bajo escrutinio de las autoridades estadounidenses por sospechas de que habría facilitado el acceso de China a chips de Nvidia cuya exportación está restringida por Washington.

Según The New York Times, Estados Unidos investigaba desde 2024 el posible papel de Megaspeed en el traslado de procesadores avanzados hacia China. Singapur también habría abierto averiguaciones e interrogado a Alice Huang en 2025.

En diciembre de 2025, la compañía rechazó informaciones sobre un presunto contrabando de chips y sostuvo que contenían “datos engañosos e insinuaciones incorrectas”. Bloomberg había informado previamente sobre una investigación en Singapur relacionada con esas sospechas.

Esta captura de pantalla de un vídeo de CTI, obtenido a través de AFPTV el 9 de noviembre de 2026, muestra a Alice Huang (segunda por la derecha, de rosa), una ejecutiva china vinculada a la empresa de centros de datos Megaspeed, asistiendo a una cena ofrecida por el director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang (segundo por la izquierda, de negro, de espaldas a la cámara), en un restaurante de Taipéi el 22 de mayo de 2025, durante Computex, la principal feria tecnológica de la isla. Foto: AFP.

¿Por qué el caso es grave para Estados Unidos?

La controversia llega en un momento de máxima sensibilidad en la competencia tecnológica entre Washington y Pekín. Desde 2022, Estados Unidos impone restricciones a la exportación de los chips de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia hacia China, con el argumento de que podrían utilizarse para desarrollar capacidades militares y tecnológicas estratégicas.

Huang fue uno de los principales críticos de esas limitaciones. En los últimos años presionó al gobierno estadounidense para flexibilizar las restricciones y defendió la posibilidad de mantener el acceso de Nvidia al mercado chino.

Sus gestiones tuvieron resultados durante la presidencia de Donald Trump. Este año consiguió autorización para vender a China los procesadores H200, aunque no está claro si Pekín permitirá que sus empresas los compren en grandes cantidades. Antes también había impulsado la comercialización de los H20, modelos menos avanzados diseñados para el mercado chino y adaptados a las restricciones estadounidenses.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, pronuncia un discurso en la convención de toda la compañía, celebrada en sus parcelas T17 y T18 del Parque Tecnológico Shilin-Beitou en Taipéi el 27 de mayo de 2026. Foto: I-HWA CHENG/AFP.

La preocupación de Washington es que una eventual operación de inteligencia pudiera haber aprovechado los contactos personales del ejecutivo para acceder a información comercial, tecnológica o estratégica de una compañía central para la industria estadounidense.

Por ahora, no hay pruebas públicas de que Huang haya entregado información confidencial ni de que conociera las supuestas actividades de espionaje de la empresaria.

La controversia también llegó al Congreso estadounidense. Legisladores republicanos de alto rango solicitaron reuniones informativas con Huang para conocer los detalles de las acusaciones y sus posibles implicancias para la seguridad nacional.

Con información de EFE, AFP y La Nación (GDA).