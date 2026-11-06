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Nasdaq se desploma y el Dow Jones pierde más de 1.000 puntos tras venta masiva de acciones tecnológicas

Wall Street borró las ganancias posteriores a la victoria demócrata en las elecciones legislativas, y el índice tecnológico cayó un 5,5 %, arrastrado por las ventas de acciones del sector de la IA.

El País
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05/11/2026, 22:14
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AUn operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante la campana de apertura en la ciudad de Nueva York.
Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante la campana de apertura en la ciudad de Nueva York.
Foto: AFP

El índice tecnológico de Wall Street, Nasdaq, se desplomaba este jueves un 5 %, y el principal indicador de la Bolsa, el Dow Jones de Industriales, perdía más de 1.000 puntos a medida que los inversores se alejan de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA).

A las 11:00 hora local (15.00 GMT), los títulos del Dow Jones restaban un 2,07 %, hasta los 52.253 puntos; el selectivo S&P 500 cedía un 3,24 %, hasta los 7.439 enteros, y el tecnológico Nasdaq se dejaba 1.284 unidades, hasta las 24.452.

Las acciones relacionadas con el sector de la IA, sobre todo las vinculadas a la parte de infraestructuras, chips y centros de datos, se hundieron por segundo día consecutivo.

Los títulos de las empresas de semiconductores vinculadas a la inteligencia artificial como AMD restaban un 15,82 %, los de Micron un 15,64 %, los de Marvell Technology un 13,66 % y los de Intel un 8,43 %.

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Una pantalla muestra una emisión de noticias mientras un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) durante la campana de apertura en la ciudad de Nueva York.
Una pantalla muestra una emisión de noticias mientras un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE)
Foto: AFP

Por su parte, Nvidia, la compañía estrella de la IA, restaba un 7,79 % y las de Broadcom un 7,75 %. También se hundieron las de fabricantes y proveedores como SK Hynix y TSMC, que perdieron un 11,66 % y un 8,59 %, respectivamente.

Los inversores vendieron las acciones relacionadas con la IA tras la victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del martes.

El Partido Demócrata controlará a partir de enero la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el Senado, además de importantes gobernaciones como la de Texas.

Los demócratas han apostado por regular el desarrollo de la IA y han defendido una postura crítica contra la proliferación de los centros de datos, frente a la visión del presidente, Donald Trump, que aboga por no frenar la tecnología para ganar la carrera a China.

La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, uno de los estados más importantes para los centros de datos de IA, apuesta por una moratoria a la construcción de nuevos centros de datos y eliminar subvenciones y ventajas fiscales para sus promotores. Las victorias de Amy Acton, en Ohio, y Keisha Lance Bottoms, en Georgia, también podrían amenazar el desarrollo de la IA. EFE

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