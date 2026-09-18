Warren Buffet deja Berkshire Hathaway tras 56 años: así termina su era al frente del gigante de Wall Street

Este viernes se anunció que el magnate financiero estadounidense Warren Buffet dejó la presidencia del consejo de administración del holding empresarial Berkshire Hathaway, cargo que ocupaba desde 1970. En una carta que escribió para sus accionistas, el hombre de 96 años anunció que lo reemplazará su hijo, Howard Buffett.

Buffett padre pasará a ser presidente emérito de la compañía que él mismo convirtió en el conglomerado más conocido de Estados Unidos. Tomó las riendas de Berkshire en 1965, cuando era una empresa textil de tamaño mediano, y la transformó en uno de los mayores conglomerados del mundo, publicó Financial Times.

Por su parte Berkshire informó que él permanecerá en el consejo de administración en su nueva función. “Es el momento es el adecuado para completar la transición”, señaló Buffett en la carta a accionistas y destacó que su hijo se encargará de “preservar la cultura y los valores de la compañía”. Warren tiene otros dos hijos, Susan, de 73 años y el músico Peter Buffett, de 68. Todos tienen acciones en el holding a través de sus fundaciones.

“El tiempo siempre gana. Sin embargo, fue generoso conmigo. Me dio la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en lo que nos depara el futuro”, señaló con el propósito de transmitir confianza a los inversores.

Este ascenso es el cambio más reciente en la cúpula del holding, luego de que el empresario canadiense Greg Abel sustituyera a Warren como director ejecutivo a comienzos de este año.

Warren Buffet PAUL MORIGI/AFP fotos

De esta manera, Howard será el presidente y Abel seguirá en el mando operativo. “La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo la esencia de Berkshire, y Howard será su guardián”, dijo Abel en el comunicado de la compañía. “El impacto de Warren en Berkshire y en sus propietarios no tiene parangón en la historia de los negocios en Estados Unidos”, sumó.

La trayectoria de Buffett

Warren nació en 1930, cuando comenzó la Gran Depresión en Estados Unidos. Mostró olfato para los negocios a una edad muy temprana, mucho antes de convertirse en una de las personas más ricas del mundo y ya para marzo de 2021, su patrimonio neto había superado los US$100.000 millones.

Mientras todavía estaba en la escuela primaria, compraba paquetes de chicle Wrigley y Coca-Cola en la tienda de su abuelo que luego revendía en su vecindario para obtener ganancias.

A los 11 años, compró sus primeras acciones. Cuando era adolescente, estableció una ruta de diarios papel y, con un amigo, invirtió en máquinas de pinball que instalaban en las barberías, dividiendo las ganancias con los dueños de las tiendas.

A los 15 años, ya había comprado 16 hectáreas de tierras agrícolas en el estado de Nebraska, Estados Unidos, con las ganancias de proyectos comerciales anteriores.

Poco después de completar su posgrado en la Universidad de Columbia, trabajó para su mentor, la leyenda de las inversiones Benjamin Graham, en la ciudad de Nueva York. Cuando Graham se retiró del negocio de inversiones, Buffett regresó a su ciudad natal de Omaha y dirigió una serie de fondos de cobertura exitosos, conocidos como Buffett Partnerships.

Luego, se hizo cargo de Berkshire Hathaway, un fabricante textil que estaba en apuros y la convirtió en su principal actividad comercial. A lo largo de varias décadas, Buffett llevó a la compañía a ser el conglomerado que es hoy, con ventas anuales de US$245 mil millones y una capitalización de mercado de US$654 mil millones; la firma emplea aproximadamente a 360.000 personas a través de sus numerosas filiales.

Quién es el sucesor

Howard, de 71 años, forma parte del holding desde 1993 como miembro del consejo de administración y dirige su propia fundación benéfica dirigida a pobres y vulnerables. También fue embajador de Naciones Unidas en el Programa Mundial de Alimentos y formó parte de consejos de administración de empresas como Coca-Cola o Archer Daniels Midland, entre otras.

Warren Buffet y su hijo Howard Buffet Alchetron

Además, genera gran parte de sus ingresos a través de un negocio de seguros y de otras firmas que van desde la fabricación aeroespacial y el transporte ferroviario hasta la industria del chocolate.

Se hizo cargo de la granja de su padre en Nebraska y se dispuso a trabajar con el tractor y cultivar maíz y soja. Con el dinero que recaudó, amasó una pequeña fortuna, mientras que su padre lo posicionaba como heredero a la presidencia de su holding.

Según Luxury Launches, Howard posee 400 millones de dólares como reservas netas, tiene amistad con miembros de la realeza y formó parte de algunos de los consejos de administración de las mayores empresas estadounidenses.

La Nación/GDA