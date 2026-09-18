Órgano desconcentrado del MEF advirtió a ASSE por licitaciones con cláusulas que "restringen la competencia"

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia -un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)- advirtió a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) por licitaciones de los años 2022 y 2023 en las que estableció "requisitos ajenos al objeto del contrato con aptitud para restringir indebidamente la competencia". La comisión aclaró que "la presente resolución no importa declaración de configuración de práctica prohibida ni pronunciamiento de naturaleza sancionatoria".

Las licitaciones fueron para: “Servicio de atención al usuario con hasta 39.000 horas anuales” en el Hospital Pasteur, “Servicio de conserjería con hasta 11.340 horas anuales para el Edificio Libertad y la Dirección de Arquitectura”, "Contratación de servicio de conserjería para e Hospital Pasteur con hasta 302.400 horas anuales (74.880 horas nocturnas y 227.520 horas diurnas)”, “Contratación de servicio de peones con hasta horas 42.500 anuales” en el Hospital Pasteur y “contratación de hasta 50 automóviles con chofer que operarán en todo el territorio nacional con un máximo de hasta 250.000 horas anuales vehículos con chofer a disposición y/o uso, por el período de dos años prorrogable automáticamente por hasta tres periodos de un año cada uno”.

Puerta de entrada del Hospital Pasteur, en Larravide 2458, centros de salud publica en Montevideo, ND 20240528, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Las dos primeras licitaciones son de los años 2022 y las otras son de 2023. Tanto las tres licitaciones del Hospital Pasteur como la última referida a automóviles con chofer, fueron dejadas sin efecto luego.

Pese a eso, la comisión siguió adelante porque "las cláusulas examinadas" en los llamados a licitación "no constituyen previsiones singulares de cada llamado, sino que responden a pautas generales para la contratación de servicios tercerizados, aprobadas por el Directorio de ASSE y vigentes desde 2011".

Sobre las cuatro primeras licitaciones, el órgano del MEF decidió realizar una "instrucción particular dirigida a ASSE a fin de que se abstenga de incorporar, en los Pliegos de Condiciones Particulares de los procedimientos competitivos de contratación que convoque, requisitos ajenos al objeto del contrato con aptitud para restringir indebidamente la competencia".

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

Cuestionó "en particular, la exigencia prevista en la cláusula 13" en tres de esos pliegos "consistente en la obligación del adjudicatario de incorporar y mantener por un plazo mínimo la plantilla del contratista saliente conservando el valor hora y la carga horaria vigentes, así como toda exigencia de depósito previo como condición para solicitar la prórroga de la fecha de apertura". Entre otras razones, porque esto hace que "la empresa que pretenda ingresar al mercado mediante un modelo más eficiente —ya sea mediante la automatización parcial, el rediseño de procesos o una asignación diferente de los recursos humanos— no puede aplicarlo plenamente desde el inicio de la ejecución contractual y debe incorporar personal que no seleccionó y cuya productividad, capacitación y adecuación organizacional desconoce".

En el caso de la licitación por los automóviles con chofer, la comisión también realizó una "instrucción particular dirigida a ASSE" para que, "en los procedimientos competitivos de contratación que convoque, se abstenga de establecer requisitos de participación que, sin justificación objetiva suficiente, no guarden relación directa con el objeto de la contratación o la evaluación de la oferta, o resulten desproporcionados y tengan aptitud para restringir indebidamente la competencia; en particular, exigencias de calificación profesional o de antigüedad del personal que no resulten necesarias y proporcionales a la naturaleza del servicio o cuyo cumplimiento no pueda razonablemente configurarse dentro de los plazos del procedimiento".

Entre otras razones, el órgano desconcentrado del MEF planteó que "aun cuando requisitos de capacitación, experiencia o antigüedad puedan perseguir finalidades legítimas de calidad o seguridad, cuando su cumplimiento no puede ser razonablemente satisfecho dentro del período disponible o las condiciones de acceso no son equivalentes, pueden restringir la participación de proveedores potencialmente aptos; en el caso, de cinco ofertas presentadas una sola resultó admisible, reduciéndose la rivalidad efectiva dentro del procedimiento".