Las AFAP en Uruguay aumentaron sus fondos y afiliados: ¿cómo invirtieron el ahorro de los trabajadores?

Luego de varios meses de análisis y debate político, el Poder Ejecutivo anunció la reforma al régimen de AFAP que incluye, entre otros aspectos, cambios en los costos y comisiones que cobran las administradoras, el seguro colectivo y los mecanismos de asignación de nuevos afiliados, así como la posibilidad de que una mayor proporción de los ahorros de los trabajadores sea invertida en el exterior, con el objetivo de mejorar la rentabilidad esperada.

En ese contexto, según la Memoria Trimestral de AFAP divulgada por el Banco Central (BCU), en el segundo trimestre del año las AFAP alcanzaron 1,7 millones de afiliados y administraron unos US$ 28.000 millones al 30 de junio.

Según los datos, entre abril y junio, había 1.762.659 de personas afiliadas al régimen, 1,17% más que en el trimestre anterior (20.313 personas más).

Del total de afiliados, 839.255 corresponden al Subfondo Crecimiento, 638.853 al Subfondo Acumulación y 284.551 al Subfondo de Retiro.

La distribución del mercado según cantidad de afiliados se mantuvo prácticamente estable. República AFAP concentró el 38,6%, seguida por AFAP Itaú con 23,4%, AFAP Sura con 22,7% e Integración AFAP con 15,3%.

En cuanto a los movimientos entre las administradoras, durante el segundo trimestre se registraron 2.338 traspasos. República AFAP tuvo 1.361 ingresos y 328 egresos, por lo que registró un saldo neto positivo de 1.033 afiliados. El resto de las administradoras tuvo saldos netos negativos, con excepción de Afap Itaú.

¿Cuánto dinero administraron las AFAP?

Al 30 de junio de 2026, los fondos administrados de los afiliados alcanzaron $1.130.387 millones (unos US$ 28.000 millones), unos $ 45.320 millones más que a fines de marzo, lo que representó un aumento de 4,2% en términos trimestrales.

De ese total, $180.388 millones correspondían al Subfondo Crecimiento, $669.157 millones al Subfondo Acumulación y $280.842 millones al Subfondo Retiro. A su vez, el Subfondo de Ahorro Voluntario sumó otros $1.999 millones.

República AFAP concentró la mayor parte de los fondos administrados, con 54,9% del total, equivalente a $ 620.981 millones. Le siguen AFAP Sura, con 18,1%; AFAP Itaú, con 17%; e Integración AFAP, con 10%.

Fachada Banco Central.

En promedio, cada afiliado tenía al 30 de junio de este año, en promedio $ 641.296 en su cuenta individual de ahorro. República AFAP registró el mayor fondo promedio por afiliado, con $ 912.260, seguida por AFAP Sura, con $ 512.026; AFAP Itaú, con $ 464.741; e Integración AFAP, con $ 419.198.

¿En qué invierten el dinero de los trabajadores?

La mayor parte de los fondos de las AFAP está colocada en valores emitidos por el Estado uruguayo e instrumentos de regulación monetaria del BCU. Al cierre de junio, 59,4% del Subfondo Crecimiento, 49,6% del Subfondo Acumulación y 66% del Subfondo Retiro estaba invertido en estos instrumentos, identificados como literal A en la normativa.

Dentro de esas inversiones se destacaron, en el Subfondo Crecimiento, los bonos globales reajustables, que representan 23% del portafolio; los bonos globales no reajustables en moneda nacional, con 15,6%; y las Notas del Tesoro en Unidades Indexadas (UI) y Unidad Previsional (UP), con 6,7%.

En el Subfondo Acumulación, los bonos globales reajustables representan 29,3% y las Notas del Tesoro en UI y UP, 8,3%. En el Subfondo Retiro, los bonos globales reajustables explican 15,3% y las Notas del Tesoro en UI y UP, 14,2%.

Fachada de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

Por otra parte, los valores emitidos por empresas privadas representaron 17,7% del Subfondo Crecimiento, 26,2% del Subfondo Acumulación y 2% del Subfondo Retiro. Las inversiones en Notas Multilaterales del Banco Mundial y Bonos Soberanos Extranjeros representan, respectivamente, 14,8%, 18,1% y 11,8% de los tres subfondos.

El resto de los portafolios está distribuido entre depósitos a plazo en instituciones financieras, préstamos a afiliados y disponibilidades transitorias. Los depósitos a plazo representan 6% del Subfondo Crecimiento, 5,7% del Acumulación y 16% del Retiro.

¿En qué moneda están los ahorros?

Al visualizar la distribución por monedas en las inversiones de las AFAP, “se constata la importancia de las inversiones denominadas en UI”, indicó el BCU. Las colocaciones denominadas en UI o indexadas a esa unidad representaron 49% del Subfondo Crecimiento, 59,6% del Subfondo Acumulación y 48,7% del Subfondo Retiro.

Los instrumentos denominados en pesos uruguayos representaron 32,3%, 12,7% y 40,9%, respectivamente, mientras que los instrumentos en moneda extranjera (casi exclusivamente dólares) explicaron el 16,9%, 22,7% y 10,1%.

Pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Además, los instrumentos denominados en UP representaron 1,8% del Subfondo Crecimiento, 5% del Acumulación y 0,4% del Retiro.

¿Cuánto rinden los ahorros de los trabajadores?

La rentabilidad bruta real anual en Unidades Reajustables (UR), calculada como promedio de los últimos cinco años, se ubicó a junio de 2026 en 0,4% para los Subfondos Crecimiento y Acumulación y en 1,2% para el Subfondo Retiro.

Por administradora, República AFAP registró una rentabilidad bruta real de 0,7% en Crecimiento, 0,7% en Acumulación y 1,4% en Retiro. En AFAP Sura fue de 0,4%, 0,2% y 1%; en AFAP Itaú, de 0,4%, 0,3% y 1,3%; mientras que Integración AFAP registró -0,3%, -0,5% y 0,3%, respectivamente.

Si se considera la rentabilidad real neta anual proyectada sobre la base de la rentabilidad bruta de los últimos cinco años, República AFAP registra 0,6% para el fondo total, con 0,4% en los Subfondos Crecimiento y Acumulación y 1,1% en Retiro.

El BCU también informó cambios en las comisiones. Desde abril, AFAPSura, Integración y Afap Itaú redujeron de 5,76% a 5,75% sus comisiones de administración sobre el aporte efectivo. Además, indicó que desde mayo AFAP Sura redujo su prima de seguro de 11,47% a 11,07%.

Jubilados en Uruguay. Foto Archivo El País.

A junio, la comisión total promedio simple (que incluye comisión de administración y prima de seguro) era de 15,26% del aporte efectivo. El promedio ponderado se ubicó en 14,38% para el Subfondo Crecimiento, 14,07% para Acumulación y 13,96% para Retiro.

Entre las cuatro administradoras existen diferencias puesto que República AFAP registraba la menor deducción por comisión total, equivalente a 12,27% del aporte, mientras que en el otro extremo AFAP Sura aplicaba una deducción de 17,22%.

¿Cuántos uruguayos ya cobran su renta vitalicia a través de un seguro previsional por lo acumulado en la AFAP?

El informe también mostró la evolución de los seguros previsionales. A junio de 2026, el nuevo sistema de ahorro previsional registró 148.065 casos de prestaciones servidas.

Del total, 65,8% correspondía a jubilaciones comunes, 16,5% a jubilaciones por incapacidad total, 12,1% a fallecimientos del afiliado en actividad o en goce del subsidio transitorio, 4,1% a prestaciones por fallecimiento de jubilados y 1,6% a subsidios transitorios por incapacidad parcial.

Durante el segundo trimestre, las aseguradoras (básicamente el Banco de Seguros del Estado) pagaron por estos seguros un promedio mensual de $ 1.579 millones.

De ese monto, 63,7% correspondió a jubilaciones comunes, 19,2% a jubilaciones por incapacidad total, 11,6% a fallecimientos en actividad o durante el subsidio transitorio, 3,7% a fallecimientos de jubilados y 1,9% a subsidios transitorios por incapacidad parcial.

Mientras tanto, las transferencias realizadas por las AFAP a las aseguradoras alcanzaron un promedio mensual de $ 2.254 millones durante el segundo trimestre. Las jubilaciones comunes concentraron 87,5% de esas transferencias, las jubilaciones por incapacidad total 7,8% y los fallecimientos en actividad o durante el subsidio transitorio 4,7%.

“Estas cifras permiten observar la creciente importancia de las jubilaciones comunes en las obligaciones asumidas por las aseguradoras (básicamente el BSE) que como vemos suponen un 65,8% del stock actual de obligaciones mientras que representan un 87,5% de las originadas en el trimestre”, indicó el BCU.