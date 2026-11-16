El colapso aéreo en EE.UU. continúa tras la grave falla técnica y el caos en vuelos

El gobierno de Donald Trump advirtió ayer domingo que los problemas en el transporte aéreo de Estados Unidos, desatados por la paralización de las operaciones a nivel nacional por una falla técnica, podrían prolongarse hasta hoy lunes y demorar el retorno a la normalidad.

Esta inmovilización de los aviones en tierra durante más de cuatro horas el viernes por la tarde causó un caos generalizado en los aeropuertos, en un país inmenso donde el avión es un medio de transporte muy habitual. Entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron miles más.

Alrededor de 2.000 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la tarde del domingo y cerca de 7.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

El director de la FAA, la agencia estadounidense que regula la aviación civil, Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

Pero el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

“En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)”, dijo Duffy en ABC News.

Trump atribuyó ayer domingo la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como “un desastre”.

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos “de rutina” en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran “problemas” en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

“Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución”, precisó Bedford.

Duffy, que denuncia desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadounidense, insistió de nuevo el domingo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización. Hacen falta “50.000 millones” de dólares -es decir, más que los 30.000 millones ya solicitados al Congreso- para “no volver a ver lo que ocurrió el viernes” y “garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad”, afirmó en la cadena CBS.

Modernizar el sistema Trump urge al Congreso aprobar más fondos Donald Trump urgió ayer domingo al Congreso a aprobar “rápidamente” fondos para modernizar el sistema de control aéreo del país, tras el fallo que provocó la suspensión total de despegues el viernes, que dos días después aún deja más de 1.500 cancelaciones. En su red Truth Social, Trump calificó al anterior Gobierno del demócrata Joe Biden como un “desastre” para la aviación estadounidense y criticó que se gastaran “grandes sumas de dinero de manera imprudente, dejando un sistema obsoleto y averiado en peores condiciones de como estaba”. “Contamos con el conocimiento y el plan necesarios para los sistemas de control de tráfico aéreo ¡Necesitamos que el Congreso asigne los fondos, y que lo haga rápidamente!”, instó Trump, cuya Administración ha pedido a los legisladores 30.100 millones de dólares para actualizar la infraestructura aérea tras el caos del viernes. En otro mensaje, Trump prometió que si el Congreso aprueba los fondos, podrán “construir el sistema de forma rápida y eficiente”.



Cruce político

El secretario de Transporte negó su responsabilidad en la interrupción de vuelos, y en su lugar señaló a la falta de inversiones de los gobiernos anteriores para modernizar un sistema de control aéreo obsoleto.

“Asumo la responsabilidad por lo que recibí de las Administraciones anteriores”, dijo Duffy a la cadena CNN.

El funcionario añadió en otra entrevista con la cadena NBC que están trabajando “a una velocidad increíble, algo que nadie había logrado en la Administración Federal de la Aviación (FAA) en décadas”.

“No puedo disculparme por lo que nos dejaron como herencia”, insistió.

En respuesta, el senador demócrata Chris Van Hollen cuestionó la gestión de la Administración Trump de las partidas ya asignadas para ese fin. “Resulta irónico escuchar al secretario señalar al Congreso, cuando el Congreso le ha otorgado a la Administración exactamente lo que pidió”, afirmó a CNN Van Hollen, que competirá por el liderazgo de la Cámara Alta a partir de enero, cuando los demócratas tomen el control del Legislativo, con amplias mayorías en ambas cámaras.

“Tuvieron la mayoría en el Congreso por dos años. Aparentemente siempre hay dinero para proyectos vanidosos. ¿Pero nada para actualizar nuestro sistema de control de tráfico aéreo? Quizá Trump debería priorizar la seguridad aérea sobre su patético arco del triunfo”, se quejó por su parte la senadora demócrata Tammy Duckworth en la red X.

La paralización de todos los despegues es algo muy raro en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.

Ashley Greiner debía viajar el sábado a Atlanta para dos intervenciones ante profesionales de la salud relacionados con una patología cardíaca. Pero después de que el vuelo desde Seattle fuera desviado a Charlotte y su conexión fuera cancelada, tuvo que pasar la noche allí, dijo al New York Times. Otros dos retrasos y un cambio de avión se sumaron el domingo.

“Ha sido extremadamente duro para mi cuerpo”, escribió la mujer de 45 años al diario estadounidense.

Esta situación la vivienron sientos de miles de pasajeros el fin de semana.

Además Choque de dos aviones en pista en Miami Dos aviones colisionaron en la noche del sábado en la pista de aterrizaje del aeropuerto internacional de Miami, causando dos heridos leves. “La punta del ala de un Boeing 737 de Copa Airlines impactó contra el morro de un Boeing 767 de UPS mientras ambas aeronaves rodaban por la pista del Aeropuerto Internacional de Miami”, señaló la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) en un comunicado. La FAA explicó que el incidente, que tuvo lugar a las 21:00 horas locales, se produjo cuando el avión de Copa Airlines se dirigía a la puerta de embarque, mientras que el aparato de UPS rodaba hacia la pista para despegar con destino a Bogotá. “Los controladores aéreos habían indicado a la tripulación del avión de UPS que cediera el paso al vuelo de Copa Airlines”, explica en la nota la administración, que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Según informó el director de comunicación del aeropuerto, Greg Chin, al diario The New York Times, dos personas fueron atendidas en el lugar por heridas leves. El resto de vuelos fueron redirigidos a otras pistas sin que las operaciones aeroportuarias se viesen afectadas. Un pasajero del vuelo de la aerolínea panameña Copa Airlines relató a la CNN cómo el aparato se desplazaba a velocidad normal por la pista cuando de repente oyó gritos antes de sentir el impacto de otro avión chocando contra el suyo. El incidente llega cuando Estados Unidos aún trabaja en la normalidad tras la paralización de toda la actividad durante cuatro horas en la noche del viernes debido a un fallo en el sistema de comunicaciones, lo que ha llevado a la cancelación de más de 10.000 vuelos desde entonces.

Con información de EFE y AFP