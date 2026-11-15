Estados Unidos podría seguir afrontando problemas con su transporte aéreo hasta el lunes, según el gobierno

El gobierno de Donald Trump trabaja para volver a la normalidad lo antes posible con el transporte aéreo en Estados Unidos, después de la suspensión masiva de vuelos que se produjo el pasado viernes 13 de noviembre a nivel nacional, producto de una falla técnica. Sin embargo, puede que los pasajeros sigan encontrando retrasos y suspensiones de vuelos al llegar a sus respectivos aeropuertos, puesto que los problemas podrían extenderse hasta el lunes, señalaron las autoridades del país norteamericano.

El pasado viernes, todos los aviones en Estados Unidos tuvieron que permanecer en tierra por más de cuatro horas, lo que generó una situación caótica en los aeropuertos: entre el viernes y el sábado se cancelaron más de 18.000 vuelos y se retrasaron miles más.

Más de 1.500 vuelos adicionales habían sido cancelados hasta la mañana del domingo y cerca de 3.000 sufrían retrasos, según el sitio de seguimiento FlightAware.

En tanto, el director de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés), Bryan Bedford, había dicho el sábado que los viajes aéreos para millones de estadounidenses varados en aeropuertos volverían a la normalidad al cierre de la jornada del domingo.

Sin embargo, el secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo el domingo por la mañana que hará falta más tiempo para que los aviones, las tripulaciones y los pasajeros estén donde deban estar.

"En el espacio aéreo veremos que las cosas vuelven a la normalidad hoy, pero probablemente la situación no sea plenamente normal hasta mañana (lunes)", dijo Duffy en ABC News.

Trump le echa la culpa a Biden por la suspensión masiva de vuelos en EE.UU.

Trump, que no se había pronunciado públicamente sobre el tema, atribuyó el domingo por la mañana la responsabilidad de la situación al expresidente demócrata Joe Biden, que gobernó de 2021 a 2025, entre el primer y el segundo mandato del republicano.

En su plataforma Truth Social, Trump calificó la gestión de la aviación del gobierno de Biden como "un desastre".

"Todo lo que tocaron terminó mal", escribió. "Gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado aún peor de cómo estaba cuando empezaron", señaló.

Publicación de Donald Trump en Truth Social acerca de la paralización masiva de vuelos en EE.UU. Foto: TruthSocial/@realDonaldTrump.

El sábado, el gobierno de Trump señaló que unos trabajos "de rutina" en infraestructuras de comunicación vinculadas al control aéreo habían provocado la avería.

El secretario de Transporte explicó que la suspensión de los despegues se decidió después de que los trabajos para sustituir un viejo cable de cobre por uno de fibra óptica de alta velocidad provocaran "problemas" en las comunicaciones con los aviones y en las señales de radar.

"Esa inestabilidad empezó a propagarse y fue entonces cuando tomamos la decisión de detener los despegues por precaución", precisó Bedford.

Secretario de Transporte exige más fondos para renovar el control aéreo de EE.UU.

Duffy, que denuncia desde hace tiempo la obsolescencia de las instalaciones del control aéreo estadounidense, insistió de nuevo el domingo en la necesidad imperiosa de financiar su modernización.

Hacen falta "50.000 millones" de dólares -es decir, más que los 30.000 millones ya solicitados al Congreso- para "no volver a ver lo que ocurrió el viernes" y "garantizar que los estadounidenses vuelen con seguridad", afirmó en la cadena CBS.

Vuelos retrasados y suspendidos en el Aeropuerto Internacional de Orlando. Foto: Finn Gomez/AFP.

Filas interminables en las puertas de embarque, aviones esperando en las pistas y pasajeros agolpados en las terminales, desesperados por obtener información: desde el viernes, la paciencia de los viajeros se pone a prueba.

La paralización de todos los despegues es algo poco usual en Estados Unidos. Una medida similar, aunque de menor alcance, se adoptó en 2023 debido a un fallo informático y, antes de eso, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Con información de AFP