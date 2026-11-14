Uruguayo que resultó herido durante tiroteo en Washington fue dado de alta este sábado

Gonzalo Lorenzo, el uruguayo de 53 años que había resultado herido durante un tiroteo ocurrido el pasado jueves en Washington fue dado de alta este sábado, según informó Cancillería. Estuvo dos días internado.

Desde la cartera puntualizaron que la embajada uruguaya en Estados Unidos "está en contacto con la familia para brindar la asistencia que sea necesaria".

El tiroteo se registró a 1,5 kilómetros de la Casa Blanca. El atacante mató a una persona e hirió a otras cuatro en un gimnasio ubicado al lado de su apartamento en la zona de Logan Circle, antes de atrincherarse en su vivienda.

Luego, el hombre disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su casa, antes de quitarse la vida. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía. Jeffery Carroll, jefe interino de la Policía de Nueva York, señaló que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio.

Uruguayo herido tiene una empresa de construcción

Lorenzo tiene una empresa de construcción junto a otros latinoamericanos y trabaja en una obra ubicada frente al gimnasio donde ocurrió el ataque. Según relató su pareja a Telemundo (Canal 12), el hombre ya había concurrido más temprano al lugar de trabajo, pero luego uno de los trabajadores lo alertó sobre una persona herida. "Una persona de la construcción de la obra le dijo que había una persona herida. Entonces él, como encargado de la obra, bajó a ver qué había pasado", explicó.

Las fuerzas del orden acuden al lugar de un tiroteo en Logan Circle, el 12 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. AFP

Cuando llegó, estaba junto a otras personas y comenzaron los disparos desde el edificio de enfrente. "Y cuando estaba ahí él y mucha gente, empezó esta persona con los disparos del edificio de enfrente", relató.

En ese momento ya había llegado la Policía y, ante los disparos, todos intentaron escapar. "Trataron de correr todos y a él le pegó", contó su pareja.

Otro trabajador de la construcción también fue alcanzado por una bala, aunque tuvo heridas de menor entidad.