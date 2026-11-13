Uruguayo que resultó herido durante tiroteo en Washington fue operado: se espera "evolucione favorablemente"

El uruguayo de 53 años que resultó herido de bala durante el tiroteo ocurrido este jueves en Washington (Estados Unidos) fue operado y se espera que “evolucione favorablemente”, indicaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

La Embajada de Uruguay en Estados Unidos pudo ponerse en contacto con el hospital en donde está internado el uruguayo Gonzalo Lorenzo y con su esposa. Fue operado y los pronósticos son "que pueda evolucionar favorablemente".

El tiroteo, a 1,5 km de la Casa Blanca, desató una enorme respuesta policial en la capital de Estados Unidos, donde se vieron vehículos llegando a la escena a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona.

Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cuatro en un gimnasio ubicado al lado de su apartamento en la zona de Logan Circle, antes de atrincherarse en su vivienda.

Luego, el hombre disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su casa, antes de quitarse la vida. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

Carroll señaló que el sospechoso mantenía "algún tipo de conflicto" con la comunidad de propietarios del edificio.

El jefe de policía indicó que la víctima mortal recibió un disparo en el interior del gimnasio.

Uno de los cuatro heridos se encontraba en estado crítico, mientras que la vida de los otros tres no corre peligro, según Carroll.

Agentes de las fuerzas del orden y personal de emergencia se encuentran cerca del lugar de un tiroteo en Washington D. C. Foto: AFP fotos

Uruguayo permanecerá dos días internado

En diálogo con Telemundo, la pareja del hombre señaló que este "permanecerá dos días internado debido al tipo de intervención" y aseguró que "se encuentra bien".

Lorenzo tiene una empresa de construcción junto a otros latinoamericanos y trabaja en una obra ubicada frente al gimnasio donde ocurrió el ataque. Según relató su pareja, el hombre ya había concurrido más temprano al lugar de trabajo, pero luego uno de los trabajadores lo alertó sobre una persona herida. "Una persona de la construcción de la obra le dijo que había una persona herida. Entonces él, como encargado de la obra, bajó a ver qué había pasado", explicó.

Cuando llegó, estaba junto a otras personas y comenzaron los disparos desde el edificio de enfrente. "Y cuando estaba ahí él y mucha gente, empezó esta persona con los disparos del edificio de enfrente", relató.

En ese momento ya había llegado la Policía y, ante los disparos, todos intentaron escapar. "Trataron de correr todos y a él le pegó", contó su pareja.

Otro trabajador de la construcción también fue alcanzado por una bala, aunque tuvo heridas de menor entidad. "Le pegó un tiro a su otro compañero de la obra. Pero lo de él fue menos, por suerte ya se fue a la casa", señaló.

"Está fuera de peligro"

La vicecanciller Valeria Csukasi dijo este viernes a Telemundo (Canal 12) que Lorenzo deberá permanecer unos días bajo cuidados médicos, pero que se espera se recupere de buena forma.

"Nuestra cónsul general pudo hablar con su esposa y saber que lo intervinieron. Tiene una herida en el brazo, tuvieron que hacerle algún tipo de aplicación para recuperar un poco la movilidad", dijo la subsecretaria.

"Tiene para unos días más de recuperación en el hospital, pero por suerte está fuera de peligro, está bien y va a tener una recuperación", agregó.