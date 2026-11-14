Crisis en la Casa Blanca: escándalo tecnológico expone fallas de exportación y provoca dimisión en Nvidia

El escándalo en torno a la empresa Nvidia y las sospechas de espionaje para China, ha desatado una crisis en el gobierno de Estados Unidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo ayer viernes que estaba a favor de restringir las exportaciones de chips de Nvidia hechas por la empresa Megaspeed, pero responsabilizó al Departamento del Comercio de que no se tomara esa medida.

“Tendrán que preguntarles a ellos sobre sus procesos internos”, dijo Bessent a CNBC en referencia al Departamento de Comercio que dirige Howard Lutnick, quien aceptó testificar en el Congreso ante las preocupaciones de seguridad nacional por el escándalo de Nvidia.

Bessent indicó que el Departamento de Comercio es el que “tiene el control” sobre las exportaciones de tecnologías estadounidenses sensibles.

Comercio investigaba si Megaspeed, con sede en Singapur, violaba las restricciones de Estados Unidos sobre la venta de chips avanzados de Nvidia a firmas chinas, pero no la incluyó en la lista de control.

Según el secretario del Tesoro, su departamento junto al de Defensa y Estado, así como la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, “llevaban meses” a favor de incluir a Megaspeed en la lista de entidades restringidas. “Me resulta frustrante, dado que el presidente Trump dejó muy claro que China no debía recibir ningún chip de Nvidia superior al modelo H100”, dijo Bessent en CNBC al ser preguntado sobre las demoras en las investigaciones.

“Cualquier fuga es muy frustrante porque perjudica a nuestras grandes empresas y, en la carrera de la IA, les da a los chinos una ventaja”, afirmó.

Las declaraciones de Bessent llegan en medio del escándalo que le costó el puesto a Jensen Huang al frente de Nvidia, después de que salieran a la luz sus vínculos con Alice Huang, una antigua ejecutiva de Megaspeed, a quien funcionarios estadounidenses consideran sospechosa de trabajar para el Gobierno chino.

Legisladores demócratas han cuestionado además la cercanía de Jensen Huang con el presidente, Donald Trump, quien afirmó que el ex Ceo de Nvidia está “pasando por un infierno” tras haber hablado con él por teléfono.

La relación entre Trump y Huang se hizo más estrecha después de la llegada en enero de 2025 del mandatario a la Casa Blanca y el empresario lo acompañó en su viaje oficial a China en mayo de 2026.

Jensen Huang fue convocado para diciembre a testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos para explicar su relación con la presunta espía china.

El caso ha restado casi medio billón de dólares a la capitalización bursátil de Nvidia -una de las empresas más valiosas del mundo-, suscita temores sobre la seguridad nacional estadounidense y sumió a la industria de la IA en la incertidumbre.

“Los informes recientes generan serias preocupaciones sobre nuestra seguridad nacional y la protección de la tecnología sensible de Estados Unidos”, escribió el jueves en X el senador republicano Tim Scott, quien pidió la comparecencia el 3 de diciembre de Huang y del secretario de Comercio, Howard Lutnick, ante la Comisión de Banca del Senado, que preside.

Esta iniciativa se suma a la petición de tres comisiones de la Cámara de Representantes para entrevistar a puerta cerrada a Huang, de 63 años, el 1 de diciembre, bajo amenaza de citación judicial.

Se sospecha que Megaspeed ayuda a empresas chinas a eludir los controles de exportación de Estados Unidos, comprando chips de Nvidia para sus centros de datos en el sudeste asiático y enviándolos a China, donde los modelos más avanzados están prohibidos.

Megaspeed China obtuvo chip de EE.UU. pese a las restricciones Una compañía china fundada por Alice Huang, la presunta espía china en el epicentro del escándalo de Nvidia, obtuvo chips supuestamente restringidos de esta empresa estadounidense, señaló ayer viernes la agencia Bloomberg News. El escándalo generó sospechas de que los microchips más avanzados de Nvidia, claves para la IA, hayan llegado a China a pesar de las restricciones de exportaciones impuestas por Estados Unidos hacia su gran rival. Alice Huang fue ejecutiva de Megaspeed International, una empresa de centros de datos en Singapur. AFP

Huang, casado desde hace más de 40 años, reconoció el domingo la relación extramatrimonial con la empresaria china.

Los servicios de inteligencia estadounidenses sospechan que la mujer trabajaba para el Ministerio de Seguridad chino.

Alice Huang no tiene ningún parentesco con el ex director general de Nvidia.

Las autoridades de Singapur, donde tenía la sede Megaspeed, anunciaron que prohibieron en febrero a Alice Huang regresar al país porque no dio explicaciones suficientes sobre su gestión en la compañía. Sin embargo no la investigaron por espionaje.

El miércoles, The New York Times informó de una segunda relación extramatrimonial del ex CEO, con Kimberly Powell, vicepresidenta de Nvidia para el sector médico.

Tras el anuncio de la dimisión de Huang el jueves, Nvidia anunció que la directora financiera de la compañía, Colette Kress, ocupará su cargo de manera interina.

Huang es el mayor accionista individual de Nvidia, con una participación de alrededor del 3,6%, según la empresa.

El empresario llevaba años presionando a la administración estadounidense contra las restricciones a la venta a China de chips avanzados. El caso se enmarca en la pugna entre Estados Unidos y China por el dominio de una industria considerada la próxima revolución industrial, y ha sacudido el sector de la IA.

La dimisión de Huang supone “un día negro para Nvidia y para la industria tecnológica estadounidense”, según el analista Dan Ives, del banco de inversión Yorkville.

Consultado sobre si Huang tendría que haber dimitido, Trump dijo que dependería de las circunstancias. “Si la mujer era una espía, sí. Si la mujer no era una espía, quizá sería diferente”, afirmó. “Hablé con él ayer. Está pasando por un infierno. Lo que más le duele es su esposa y su familia”, añadió.

Con información de EFE y AFP