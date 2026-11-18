Ucrania expuso la debilidad del presidente ruso, Vladímir Putin, al golpear ayer el puente de Crimea, el símbolo de la anexión de la península ucraniana en 2014, en vísperas de la cumbre entre el jefe del Kremlin y el estadounidense Donald Tump y el chino Xi Jinping.

“Todo el mundo puede ver los daños en el principal paso militar entre territorio ruso y nuestra Crimea ucraniana”, anunció Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, en las redes sociales.

El objetivo del ataque, el segundo en 24 horas, es castigar a Putin por negarse a aceptar una tregua antes de la llegada del invierno y seguir martilleando la infraestructura energética ucraniana.

Al contrario que el lunes, las autoridades rusas reconocieron ayer martes “daños estructurales” en el puente, de lo que fue informado enseguida Putin, quien se encuentra de viaje a China, lo que se suma al derribo de 1.441 drones durante la noche del lunes en veinte regiones de Rusia, uno de los mayores ataques de toda la guerra.

En las imágenes difundidas por el portal digital Meduza se observan los daños en la estructura del puente: se desplomó uno de los arcos de la carretera y una sección de la calzada cayó al agua.

El ataque fue confirmado por el líder crimeo, Serguéi Axiónov, quien añadió que el tráfico había sido cortado. Por ese motivo, los conductores tienen que cruzar el estrecho de Kerch -que une los mares Negro y Azov- en transbordadores hasta nuevo aviso. Al cabo de unas horas se reanudó el paso de trenes.

El puente de Crimea es una de las infraestructuras de transporte más importantes construidas por Rusia desde que Putin llegara al poder hace más de un cuarto de siglo.

Zelenski celebró la “operación sin precedentes” llevada a cabo “durante varias semanas, desarrollada y coordinada por el Servicio de Seguridad de Ucrania junto con el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Explicó que las fuerzas ucranianas fueron “destruyendo gradualmente” las defensas aéreas enemigas para despejar el camino hacia el puente, una de las infraestructuras mejor protegidas por Rusia por tierra, mar y aire. En la operación se utilizaron distintos modelos de drones y misiles ucranianos como los Ruta, Palianytsia, Flamingo o Neptún.

Con todo, Rusia no se quedó de brazos cruzados y volvió a golpear ayer martes dos de los puentes que conectan ambas orillas del río Dniéper, que atraviesa y divide en dos a Kiev.

Torpedear la cumbre

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que “no se puede excluir” que el objetivo ucraniano fuera torpedear la reunión tripartita este jueves entre los líderes de Rusia, China y Estados Unidos en el marco de la cumbre de la APEC.

Putin tiene previsto exponer su visión de la arquitectura de seguridad en Europa, en la que Rusia quiere vetar una futura ampliación de la OTAN y exige el reconocimiento de su soberanía sobre Crimea y las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022.

Con todo, los europeos y los expertos consideran que Putin, que no puede tomar el Donbás ni defender el puente, no está en condiciones de exigir nada a estas alturas de la guerra.

Símbolo de la anexión

El puente de Crimea es el mayor símbolo de la anexión de la península ucraniana consumada por Rusia en 2014, prólogo de la actual guerra iniciada en febrero de 2022 por la invasión rusa a Ucrania.

Además, es considerado uno de los principales legados materiales del presidente Putin, quien lo inauguró personalmente en mayo de 2018 al volante de un camión de construcción.

Una vez completada la anexión de Crimea, el Kremlin anunció planes de unir la península, tradicional lugar de descanso de los dirigentes rusos desde tiempos de los zares, con la Rusia continental.

A ojos de las autoridades rusas, Crimea tiene dos graves problemas. El primero es el hecho de que está separada del territorio ruso por el mar y que no dispone de recursos propios de agua dulce, para lo que depende de los embalses y canales situados en Ucrania.

Para ello, había que tender un puente a través del estrecho de Kerch, algo que los soviéticos ya intentaron sin suerte. Aunque la comunidad internacional nunca reconoció la soberanía rusa sobre el territorio, la construcción del puente arrancó en 2016, proyecto a cargo de la compañía de un oligarca y amigo de la infancia de Putin, Arkadi Rotenberg.

A día de hoy, el puente es el más largo de Europa, con 19 kilómetros de longitud, y es utilizado tanto por coches como por trenes.

Crimea recibe por ese puente a cientos de miles de visitantes cada año, por lo que cualquier ataque contra sus instalaciones supone un grave problema para la economía regional, muy dependiente del turismo.

El segundo problema -el agua- requería que el ejército ruso se hiciera con el control de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, con el objetivo de tender un corredor terrestre entre la península y el resto de la Federación Rusa.

Eso es lo que las tropas rusas lograron en los primeros meses de la actual guerra, en la que convirtieron el Azov, que baña la costa este de Crimea, en un mar interior.

Con información de EFE y AFP