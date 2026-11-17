El ejército ucraniano lanzó uno de los mayores ataques de la guerra en vísperas de la cumbre en China entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron 1.336 drones ucranianos en quince regiones de la parte europea de Rusia y la anexionada península de Crimea, cifra sólo superada por los aproximadamente 1.600 abatidos el pasado 20 de septiembre, cuando Rusia celebraba elecciones legislativas.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se ha mostrado en contra de que los líderes de las tres mayores potencias mundiales decidan el futuro de su país sin su presencia y de los europeos al estilo de la Conferencia de Yalta de 1945.

El alcalde de Moscú calculó en 191 los aparatos no tripulados abatidos cuando se dirigían a la capital entre las 17.00 horas del domingo y las 8 de la mañana del lunes.

Mientras, canales de Telegram como Astra, que citan testigos oculares, informaron de un incendio en una refinería en la localidad de Azov (Rostov), a orillas del río Don. El gobernador, Yuri Sliusar, informó sobre incendios en cuatro instalaciones industriales de la región, sin especificar.

Como resultado de los ataques contra Rostov -también resultaron dañadas dos subestaciones eléctricas y un puente-, murieron una persona y otras cuatro resultaron heridas. A esto hay que sumar el fuego que también se declaró en otra empresa alcanzada en la vecina región de Krasnodar, donde se registraron tres heridos, según las autoridades locales.

Los ucranianos, que suspendieron provisionalmente los ataques a las refinerías rusas a petición de Trump, han lanzado desde la pasada semana más de un millar de drones diarios en varias ocasiones contra territorio ruso.

Además, el ejército ucraniano atacó este lunes el puente de Crimea, lo que obligó a interrumpir el tráfico rodado, anunció ayer el líder crimeo, Serguéi Axiónov.

Agregó que los servicios de emergencia han sido movilizados para afrontar las secuelas del ataque, que el funcionario no precisó. Axiónov también recomendó a los interesados que se informen sobre la posibilidad de cruzar el estrecho de Kerch en barco, mientras las autoridades instalaron puntos para que los conductores entren en calor durante las largas horas de espera.

Anteriormente, las autoridades informaron sobre retrasos en la circulación de cuatro trenes debido al cierre del puente que une la península con el resto de la Rusia continental. “Lamentablemente, ni un solo sistema en el mundo puede garantizar la seguridad al 100% a la vista de ataques tan masivos contra diferentes instalaciones”, comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial. A su vez, calificó de “daños menores” los ocasionados al puente.

Refinerías rusas

En las últimas dos semanas los ucranianos han golpeado aproximadamente una decena de refinerías, incluido una en la región siberiana de Omsk, la mayor del país y situada a miles de kilómetros de la frontera ucraniana.

Los ucranianos también atacaron en los últimos días refinerías en las regiones de Volgogrado y Samara, y alcanzaron cinco depósitos de combustible, según las imágenes de satélite, en el puerto de Ust-Lugá, en la región de Leningrado, que es crucial para la exportación de hidrocarburos rusos.

Zelenski, quien no escondió su indignación cuando Trump acordó con Putin el suministro de diésel ruso en vísperas de las elecciones en Estados Unidos, aseguró que gracias a esos ataques Ucrania ha logrado reducir en más de un 55% las actividades de refinado en Rusia.

“Ésta es nuestra respuesta totalmente justa ante la negativa de Rusia a una desescalada y a sus ataques contra nuestro sector energético”, dijo, en alusión a la negativa de los negociadores rusos a declarar una tregua energética o marítima en las recientes negociaciones de Abu Dabi.

La petrolera Rosneft, la mayor de Rusia, ha tenido que limitar la venta de combustible y las gasolineras en algunas ciudades rusas tuvieron que introducir restricciones por tercera vez en lo que va de año.

EFE