Que Montevideo City Torque y Deportivo Maldonado hayan alcanzado esta instancia de definición no sorprende. Fueron de los equipos más regulares del año y los que mejor jugaron al fútbol. El Ciudadano con la triple competencia, alcanzando la semifinal de la Sudamericana, y el fernandino jugándole de igual a igual a los grandes. Ambos dejaron pasar chances de sellar antes esta Tabla Anual, así como lo hizo Peñarol, pero aún tienen chances de lograrlo esta tarde.

Los de Marcelo Méndez visitarán a un Progreso ya descendido en el Paladino mientras que los de Gabriel Di Noia, que hoy serán dirigidos por Federico Gallego —Di Noia y Luis Salsamendi están expulsados— viajan a Florida para medirse a Boston River.

La definición de la Tabla Anual

La cuenta es bastante clara de cara al cierre de la Tabla Anual y si esta tarde Peñarol le gana a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, se asegurará la acumulada sin importar los resultados en las otras canchas.

Pero, ¿qué pasa si empata? Si el encuentro entre aurinegros y arachanes termina igualado y City Torque derrota a Progreso, quedarán los dos en el primer lugar con 67 puntos y deberán jugar una final por la Anual.

Otra situación que se puede dar es una derrota de Peñarol y un triunfo de City Torque. Si eso ocurre, el Ciudadano se quedará con la acumulada ya que superará al Mirasol por un punto.

Por otra parte, la chance para Deportivo Maldonado está latente, pero es más difícil. El equipo de Gabriel Di Noia tiene que ganarle a Boston River y esperar dos resultados: que pierda Peñarol y que City Torque no sume de a tres. Si esa combinación ocurre, alcanzará una final ante el Carbonero dejando al Ciudadano por fuera de una definición que será para alquilar balcones.

Probables Progreso vs. Montevideo City Torque

Progreso: Renzo Bacchia; Emiliano Álvarez, Hernán Carroso, Gaston Silva, Mauro Martín; Ramiro Cristobal, Lorenzo Couture, Agustin Ocampo; Facundo De León, Matteo Copelotti, Gianfranco Trasante.

DT: Tabaré Silva.

Montevideo City Torque: Torgnascioli; E. Agüero, Gary Kagelmacher, Kevin Silva, Facundo Silvera; Gonzalo Montes, Pablo Siles, Franco Pizzichillo o Diogo Guzmán; E. Obregón, Salomón Rodríguez, Luka Andrade.

DT: Marcelo Méndez.

Árbitro: Javier Feres.

VAR: Christian Ferreyra.

Probables Boston River vs. Deportivo Maldonado

Boston River: Bruno Antúnez; Juan Manuel Acosta, Martín González, Ignacio Fernández, Lautaro Vázquez; Facundo Muñoa, Rodrigo Saravia, Facundo Saravia, Leandro Shur; Nicolás Siri, Francisco Bonfiglio.

DT: Jorge Cazulo.

D. Maldonado: Adriano Freitas: Juan M. Ginzo, Nicolás Fuica, Facundo Tealde, Juan Manuel Ramos, Maximiliano Noble, Santiago Cartagena, Maximiliano González, Santiago Ramírez; Guiilermo López, Renato César. DT: Federico Gallego.

Árbitro: Esteban Guerra.

VAR: Daniel Fedorczuk.

Probables Peñarol vs. Cerro Largo

Peñarol: Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Lucas Ferreira o Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias, Matías Arezo o Abel Hernández.

DT: Diego Aguirre.

Cerro Largo: Pedro González; Alexis Piegas, Lucas Correa, Martín Gianoli, Santiago Franca; Alexander Hernández, Mario García, Santiago Marcel; Brian Lozano o Axel Pandiani, Elías de León, Alexis Segovia.

DT: Bruno Silva.

Árbitro: Gustavo Tejera.

VAR: Diego Dunajec.

