La Justicia imputó este miércoles al hombre de 27 años que este lunes protagonizó una extensa persecusión policial por distintos barrios de Montevideo, y que estaba requerido por un homicidio cometido el 17 de abril en Flor de Maroñas.

En la audiencia de formalización se lo identificó como presunto coautor de un delito de homicidio agravado, según informó Fiscalía. Se presume que fue cómplice de otro hombre de 41 años que ya fue imputado con prisión.

También se lo imputó como presunto autor de un delito continuado de negociación de estupefaciente; un delito de daño agravado; un delito de tráfico interno de municiones, un delito de porte y tenencia de armas de fuego en concurso formal y un delito de porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos.

El formalizado deberá cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva por 150 días. La Fiscalía de Homicidios de 3° turno estuvo a cargo de la investigación.

IMÁGENES EXCLUSIVAS Así fue la persecución que recorrió varios barrios de Montevideo. @TelenocheUy https://t.co/gUCq1jy7wq — Santiago Clarens (@Sclarens) November 18, 2026

El momento de su detención

Luego de ser identificado en Flor de Maroñas y protagonizar una persecución que por la tarde generó varios momentos de tensión en algunas arterias claves de la ciudad como la Avenida 18 de Julio y 8 de Octubre, sobre las 04:20 horas de la madrugada se detuvo al requerido en el mismo barrio de donde partió.

Tras instalar un “cerco policial” en la zona de la vivienda donde se presumía que se escondía, los efectivos observaron "a un hombre que salía desde la vegetación, llevando una mochila y con parte del rostro cubierto", relataron desde la cartera de Interior.

Y añadieron: "Al recibir la voz de alto, el hombre emprendió la fuga a pie e intentó dirigirse hacia la motocicleta que lo aguardaba en las inmediaciones de una cañada, conducida por otro individuo".

En una nueva persecución de Hechos Complejos y del CCU, lograron detener al joven antes de que abordara la moto. Allí se le incautó dinero en efectivo y un teléfono celular. En su mochila llevaba también una pistola tipo Glock con cargador extensible y envoltorios con -presuntamente- pasta base.