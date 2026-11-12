Imputaron a "El Meo" por tráfico ilícito y más delitos tras operación "Heracleo": hay otros dos formalizados

La Justicia imputó este jueves a Edgardo Fabián Bonino Castro, alias “El Meo”, integrante de una de las bandas que se disputan la venta de droga en el barrio Marconi .

También fueron formalizados otros dos hombres detenidos el miércoles tras el operativo "Heracleo", -derivado de la Operación Trazador"- y se liberó tanto a la pareja de Bonino como la de Carlos Andrés Migales, socio de la banda asesinado en octubre en Buenos Aires.

Según supo El País, a Bonino se le dispuso prisión preventiva por 180 días, por ser presunto autor de los delitos reiterados de tráfico ilícito en negociación de estupefacientes, -agravado por cometerse en grupo delictivo organizado- tráfico interno de arma de fuego, porte y tenencia de arma de fuego sin identificación y modificada para aumentar poder de daño.

Incautaciones de Operación Herácleo, derivada de Operación Trazador, donde cayó "El Meo". Foto: Ministerio del Interior

Fiscalía informó que el segundo hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de tráfico ilícito en las modalidades de negociación y distribución de estupefacientes, agravado por cometerse por un grupo delictivo organizado.

El tercer hombre fue imputado por la presunta comisión de un delito de asistencia a las actividades de narcotráfico, en reiteración real con un delito de tráfico interno de arma de fuego, delito de porte y tenencia de arma de fuego cuyos signos de identificación fueron suprimidos". Tanto el segundo como tercer hombre también cumplirán con prisión preventiva por 180 días.

La abogada de los detenidos y formalizados es Fabiana González Raggio, que también defiende a Pablo Leiva, primer condenado por la Operación Trazador y quien fuera asesor del edil nacionalista Gonzálo Gómez.

Qué se sabe de la banda de "El Meo"

El arresto de Bonino, mientras concurría como cliente a una automotora de Parque Miramar, fue parte de varios allanamientos en el marco de la Operación Trazador. La Policía presume que los más de 265 kilos de droga incautados en esa operación fueron ingresados por Bonino desde Paraguay.

Por distintas circunstancias, en los últimos días vienen cayendo varios integrantes de la banda que integraba “El Meo”. El domingo 4 de octubre fue asesinado en Buenos Aires, Carlos Andrés Migales, integrante de un grupo conocido como la Mafilia.

Bonino mantenía una estrecha relación con él, al punto de que le salvó la vida durante un ataque en Jardines del Hipódromo. Bonino repelió la agresión a balazos, por lo que terminó requerido, según pudo saber El País.

El jueves 5 de noviembre, en tanto, fue asesinado en el Marconi, Christopher Mayer Fuentes, que compartía banda con Bonino. El asesinato ocurrió a 50 metros de un despliegue policial por otra balacera registrada en la zona. En el lugar se encontraron 18 vainas de munición calibre 9 milímetros. Mayer acumulaba 12 antecedentes penales por delitos como soborno, rapiñas y hurtos.

Guardia Republicana en Barrio Marconi. Foto: Francisco Flores.

Los tres integran una banda que se disputa el control del narcotráfico en el barrio Marconi y a su vez tiene vínculos con otras organizaciones poderosas como Los Puglia, que operan en Villa Española.

Su principal rival en el Marconi es otra organización denominada los Gonçalvez, que a su vez responden a un hombre que vive en un barrio privado de Canelones donde, meses antes, se había investigado la incursión de un grupo de falsos policías.

En Uruguay circulaban ofrecimientos de importantes sumas de dinero por la muerte de Migales y de otros integrantes de su grupo. Se presume que estas rondaban el medio millón de dólares. Debido a eso Migales eligió refugiarse en Buenos Aires.