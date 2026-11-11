Javier Radiccioni saldrá de prisión efectiva tras llegar a un acuerdo abreviado por violencia doméstica

El exdiputado blanco Javier Radiccioni saldrá de prisión preventiva, que cumple desde febrero de este año, luego de que se lo imputara por violencia doméstica contra su expareja. Radiccioni llegó un acuerdo abreviado y saldrá de la cárcel el fin de semana.

Este miércoles Radiccioni admitió ante la Justicia reiterados delitos de violencia doméstica, lesiones personales y omisión de deberes inherentes a la patria potestad, llegando a un acuerdo de 20 meses de prisión.

De la totalidad de la pena, el exdiputado ya cumplió nueve meses, saliendo de prisión efectiva el próximo domingo 15 de noviembre. Para la condena que le resta, deberá cumplir con dos meses de prisión domiciliaria nocturna.

Pasados esos dos meses, ya en el mes de enero, deberá presentarse periódicamente en una comisaría y no acercarse a la víctima, su expareja. El juez Matías Porciúncula dio curso a un recurso de apelación presentado por la defensa de la mujer, en contra de este acuerdo abreviado.

Javier Radiccioni, exdiputado del Partido Nacional. Foto: Archivo El País

El caso de Radiccioni

Según la información policial a la que accedió El País en su momento, la denuncia de la expareja de Radiccioni se radicó luego de una situación violenta sobre las 20:30 horas del 3 de febrero, en una casa ubicada en el barrio Carrasco de Montevideo.

La expareja de Radiccioni, una fiscal de 40 años, y el exdiputado, de 43, presuntamente tuvieron una discusión por su hijo de nueve meses. De acuerdo con la denuncia, a raíz de esta disputa, el hombre le habría arrojado a la mujer un vaso en dirección a la cara, lo cual le provocó un corte en el labio. Antes de esa situación puntual, según ha trascendido de las audiencias, la mujer relató otras situaciones violentas.

Luego de su detención, el Partido Nacional decidió suspender al exdiputado por "resguardo a la institucionalidad" del partido, según la declaración del Directorio que llevó la firma del presidente, Álvaro Delgado. A partir de esta resolución Radiccioni quedó "inhabilitado para ejercer toda forma de representación política o institucional en nombre" del partido.