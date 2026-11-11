Fiscalía pide penas de hasta seis años y medio de prisión para tres expresidentes de la Junta de Maldonado

La Fiscalía de Maldonado, a cargo de Jorge Vaz, pidió hasta seis años y medio de prisión para los tres expresidentes de la Junta Departamental investigados por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas a contrataciones de obras públicas.

El fiscal Vaz presentó la acusación en el Centro de Justicia de Maldonado y solicitó penas de seis años y medio; seis años; y cuatro años por los delitos de abuso de funciones, fraude y falsificación ideológica por funcionario público contra los nacionalistas José Luis Sánchez, Darwin Correa y Alexandro Infante, informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes fiscales.

Para Sánchez, se pidieron seis años y medio de prisión, seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de mil unidades reajustables. Es considerado coautor de los delitos de fraude especialmente agravado y falsificación ideológica por funcionario público.

Mientras que para Correa la solicitud es de seis años de prisión, seis años de inhabilitación y una multa de 750 unidades reajustables, aplicándole Fiscalía los mismos delitos pero en calidad de autor.

Por último, para Infante, se piden cuatro años de prisión, cinco años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 170 unidades reajustables.

Darwin Correa, expresidente de la Junta Departamental de Maldonado, junto a su abogado Álvaro Garcé en la audiencia de formalización. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

Suspendidos del Partido Nacional

Cuando se confirmó la formalización de los tres expresidentes de la Junta de Maldonado, en setiembre de 2025, el Directorio del Partido Nacional emitió un comunicado señalando que se disponía "la suspensión inmediata de los derechos partidarios" de los involucrados, "quienes no podrán ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del partido mientras se sustancie el proceso judicial".

"El Partido Nacional asume esta situación con la seriedad que corresponde, reafirmando que su conducta institucional se regirá siempre por el apego a derecho, la defensa de la legalidad y la preservación de los valores éticos que constituyen la esencia de nuestra tradición nacionalista", concluyó la misiva.