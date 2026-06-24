Mantienen prisión preventiva para exdiputado Radiccioni por violencia contra su expareja, pero reducen plazo

El Tribunal de Apelaciones decidió mantener la prisión preventiva contra el exdiputado blanco Javier Radiccioni, que está imputado desde febrero de este año por violencia doméstica contra su expareja, la fiscal Eliana Travers, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con Fiscalía.

Sin embargo, se accedió al pedido de la defensa del imputado y redujo el plazo de la prisión preventiva de 180 a 120 días. El exlegislador había sido suspendido del Partido Nacional luego de que la investigación en su contra por violencia doméstica fuera formalizada en febrero.

La decisión, según se explicó en su momento, se tomó "resguardo a la institucionalidad" del partido, de acuerdo a la declaración emitida por el directorio. Luego de esta resolución, Radiccioni quedó "inhabilitado para ejercer toda forma de representación política o institucional en nombre" del partido.

Javier Radiccioni, exdiputado del Partido Nacional. Foto: Archivo El País

Radiccioni había sido imputado "por reiterados delitos de violencia doméstica, agravado uno de ellos, en concurrencia formal con un delito de lesiones personales agravado, en calidad de autor", según la información que divulgó la Fiscalía. Información policial a la que accedió El País en su momento indica que la situación que derivó en la denuncia ocurrió sobre las 20:30, en una casa ubicada en el barrio Carrasco de Montevideo.

La fiscal y el exdiputado, de 43 años, presuntamente habían tenido una discusión por su hijo de nueve meses. De acuerdo a la denuncia, a raíz de esta disputa el hombre le arrojó a la mujer un vaso en dirección a la cara, lo cual le provocó un corte en el labio.