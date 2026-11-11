Suboficial mayor de Policía de San José fue condenado tras denuncias de acoso sexual por parte de funcionarias

La Justicia condenó este miércoles a un suboficial mayor de la Policía de San José, luego de identificarlo como autor de reiterados delitos de violencia privada contra funcionarias que estaban bajo sus órdenes y trabajaban en distintas dependencias.

Según informó Fiscalía, las víctimas denunciaron al hombre por conductas de acoso e intimidación, que incluían acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual e insistencias en mantener “acercamientos de carácter sexual”.

En particular, las funcionarias también describieron que el suboficial mayor las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales para que estuvieran a solas con él, en una maniobra de “hostigamiento e intimidación".

La Fiscalía Letrada de San José de 2º Turno tomó la investigación del caso. Se les realizó pericias psicológicas forenses a las víctimas que comprobaron el “impacto emocional” de trabajar bajo esas circunstancias, y se tomaron declaraciones a testigos.

Más allá de las pruebas recabadas, en audiencia el hombre “aceptó los hechos” y su responsabilidad penal, por lo que se acordó en proceso abreviado su condena por violencia privada.

A ese delito corresponde una pena de 15 meses de prisión, que el funcionario policial cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total y monitoreo electrónico. También tiene prohibiciones de acercamiento y comunicación con las víctimas, y no podrá salir del país mientras cumpla condena.