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    El País Información Judiciales

    Suboficial mayor de Policía de San José fue condenado tras denuncias de acoso sexual por parte de funcionarias

    Las víctimas declararon que el hombre "realizaba acercamientos físicos no consentidos e insistencias para obtener actos sexuales". Además las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias.

    El País
    El País
    11/11/2026, 14:46
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    Policía Nacional.
    Policía Nacional.
    Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

    La Justicia condenó este miércoles a un suboficial mayor de la Policía de San José, luego de identificarlo como autor de reiterados delitos de violencia privada contra funcionarias que estaban bajo sus órdenes y trabajaban en distintas dependencias.

    Según informó Fiscalía, las víctimas denunciaron al hombre por conductas de acoso e intimidación, que incluían acercamientos físicos no consentidos, comentarios de connotación sexual e insistencias en mantener “acercamientos de carácter sexual”.

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    En particular, las funcionarias también describieron que el suboficial mayor las amenazaba con trasladarlas a otras dependencias policiales para que estuvieran a solas con él, en una maniobra de “hostigamiento e intimidación".

    Policía de San José. Foto: Ministerio del Interior

    La Fiscalía Letrada de San José de 2º Turno tomó la investigación del caso. Se les realizó pericias psicológicas forenses a las víctimas que comprobaron el “impacto emocional” de trabajar bajo esas circunstancias, y se tomaron declaraciones a testigos.

    Más allá de las pruebas recabadas, en audiencia el hombre “aceptó los hechos” y su responsabilidad penal, por lo que se acordó en proceso abreviado su condena por violencia privada.

    A ese delito corresponde una pena de 15 meses de prisión, que el funcionario policial cumplirá bajo el régimen de libertad a prueba, con arresto domiciliario total y monitoreo electrónico. También tiene prohibiciones de acercamiento y comunicación con las víctimas, y no podrá salir del país mientras cumpla condena.

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