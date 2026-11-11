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    El País Información Judiciales

    Explotación sexual a menores del INAU: condenaron a uno de los hombres que integraba red de trata

    Las víctimas, de 13 a 17 años, atravesaban una situación de “extrema vulnerabilidad”. Se continúa trabajando para las sentencias de otros tres implicados de nacionalidad extranjera.

    El País
    El País
    11/11/2026, 14:06
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    Interpol. Foto: Ministerio del Interior
    Agente de Interpol.
    Foto: Ministerio del Interior.

    La Justicia alcanzó la primera condena vinculada a la Operación Tríada desarrollada en setiembre, donde se desarticuló con varios allanamientos una red de trata dedicada a la explotación sexual de menores amparados por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (Inau).

    En aquel momento el Ministerio del Interior informó que la organización estaba integrada por cuatro hombres de nacionalidad extranjera, y que las víctimas, de 13 a 17 años, atravesaban una situación de “extrema vulnerabilidad”.

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    La primera condena derivó de una de tres investigaciones en curso. La Fiscalía de Delitos Sexuales de 5º turno, en coordinación con la Unidad de Víctimas y Testigos, obtuvo la sentencia de uno de los hombres implicados por el delito de trata de personas.

    La condena también incluye los delitos de asociación para delinquir, almacenamiento de material de contenido de explotación sexual infantil, abuso sexual especial, retribución a personas menores de edad y corrupción.

    INAU
    Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
    Foto: Estefanía Leal

    Deberá cumplir con seis años y siete meses de cárcel y pagar a una de las víctimas 24 ingresos mensuales o 24 salarios mínimos. Por 10 años tampoco podrá trabajar en la salud, educación o áreas que impliquen trato con menores, personas con discapacidad o mayores dependientes. También será inscripto en el Registro de Abusadores y Violadores Sexuales.

    En el caso continúa trabajando tanto la Fiscalía como las Unidades Policiales Especializadas en Delitos Especiales y Cibercrimen de la Dirección de Investigaciones de la Policía.

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    Lunes a Viernes de 8 a 24 horas. Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.

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    Brinda asesoramiento, orientación y apoyo confidencial a los hombres en una variedad de áreas relacionadas con su bienestar emocional y las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana. Estas situaciones pueden abarcar desde pérdidas personales hasta problemas de salud, relaciones familiares y laborales, inquietudes sobre el cuerpo y la sexualidad, y otros aspectos relacionados con la vida cotidiana.

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