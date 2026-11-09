Condenaron al chofer de ómnibus de Copsa por trágico vuelco de 2023 en el que murió una adolescente de 15 años
El Juzgado de Maldonado aplicó una pena bajo libertad a prueba tras un proceso abreviado. El siniestro vial ocurrió en enero de 2023 en la ruta Interbalnearia.
La Justicia condenó este lunes a un año y medio de prisión al chofer de un ómnibus de la empresa Copsa que volcó a principios de enero de 2023. El hecho tuvo lugar en la ruta Interbalnearia y dejó como saldo una adolescente de 15 años fallecida, así como a decenas de heridos.
El Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de cuarto turno encontró al conductor como "autor penalmente responsable de cuatro delitos de lesiones graves en régimen de retiración formal con dos delitos de lesiones culpables", según informó en primera instancia El Observador y confirmaron a El País Rafael Silva y Sebastián Beracochea, abogados representantes de las víctimas.
La pena será cumplida en un régimen de libertad a prueba. El condenado deberá fijar domicilio, someterse a medidas de vigilancia de la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama), presentarse una vez por semana ante una seccional policial y prestar servicios comunitarios por 10 meses.
Además, tendrá la prohibición de manejar vehículos los primeros tres meses de su pena, a la vez que se le retendrá su libreta de conducir.
Según consta en la sentencia, la tramitación de esta condena se dio mediante un proceso abreviado, ya que el imputado aceptó los hechos.
El caso
El ómnibus de Copsa, de la línea Este, volcó el 12 de enero de 2023 en el kilómetro 93 de la Ruta Interbalnearia, en Maldonado. La Dirección Nacional de Policía Caminera informó que a raíz del siniestro murió una joven de 15 años, que quedó atrapada dentro del vehículo.
En aquel entonces, de los 20 heridos, 18 quedaron en observación o fueron internados, cuatro de ellos —entre quienes se encontraba el chofer— en estado grave. Luego todos fueron dados de alta.
Además, se dispuso que otra pasajera, con múltiples fracturas, fuera trasladada a Argentina.
El chofer fue formalizado en abril de este año. La imputación no incluyó el delito de homicidio culposo por la muerte de Mía Ayelén García Suárez, de 15 años, ya que hubo un acuerdo extrajudicial entre las partes con una reparación económica. Lo mismo ocurrió con algunos de los pasajeros lesionados.
Las víctimas declararon ante la Policía que el ómnibus “hacía ruidos raros”, como si algo estuviera averiado, y se movía “en zigzag”. Esto condice con el audio que grabó el chofer del vehículo, en el que decía: “Acá voy en la Onda 540, todo el mundo se queja, no sabés lo que es esto. Se zangolotea para todos lados. Yo no sé si llevarlo a 80, si llevarlo a 100, llevarlo a 95. ¡Yo que sé!”.
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