“Otra fiesta inolvidable”: Conmebol inspeccionó el Estadio Centenario para la final de Copa Libertadores 2026

El jueves 19 de marzo, día que se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, confirmó que Montevideo será la sede de la gran final del certamen. Y este viernes anunció que comenzaron las inspecciones del Estadio Centenario de cara a ese gran partido del sábado 28 de noviembre de este año.

“¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo! Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. ¡Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna!”, escribió el mandamás de la casa madre del fútbol sudamericano en sus redes sociales.

¡Ya nos preparamos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores 2026 en Montevideo! Una comitiva de CONMEBOL visitó el Estadio Centenario para avanzar con los preparativos para el partido del 28 de noviembre. ¡Será otra fiesta inolvidable por la #GloriaEterna! pic.twitter.com/Lh2VRiH8oP — Alejandro Domínguez (@agdws) May 8, 2026

De esta manera, arrancan los preparativos con la mira puesta en el sábado 28 de noviembre para que el Estadio Centenario pueda albergar su segunda final única de la Copa Libertadores.

A partir de 2019 la Conmebol tomó la resolución que la final de sus certámenes internacionales (la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana) sean a partido único. En 2021 y por los buenos números sanitarios que tenía Uruguay en la pandemia del Covid-19, se decidió que el Estadio Centenario recibiera las finales de los dos torneos.

El trofeo de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario. Foto: Conmebol.

En ese sentido, Palmeiras y Flamengo disputaron la final de la Copa Libertadores de la temporada 2021 en el mítico escenario del fútbol uruguayo. Esa vez, la victoria se la llevó el Verdao tras vencer 2-1 al conjunto carioca.

Ahora, el monumento del fútbol uruguayo se prepara para recibir una nueva final del máximo certamen internacional que organiza la Conmebol a nivel de clubes. Lo que también es algo importante con la mira puesta en el Mundial 2030, donde Uruguay organizará uno de los partidos inaugurales en el Estadio Centenario.