Llegó Zalazar y son cuatro los que entrenan con Uruguay de cara al Mundial mientras se define el evento despedida

Con el arribo de Rodrigo Zalazar, al que Uruguay presentó como el "del momento en Portugal" por su reciente pase de Braga al Sporting, ya son cuatro los futbolistas que entrenan en el Complejo Celeste de cara a la preparación de la selección para el Mundial 2026.

El volante se sumó este lunes a las llegadas de Brian Rodríguez, Facundo Pelllistri y Sebastián Cáceres. El zaguero del América, que se presentó con su máscara tras la lesión en su cara sufrida días atrás, fue el primero en ser oficializado en las redes de la selección pese a que el segundo de ellos estaba entrenando diferenciado en los días previos. Rodríguez, por parte, arribó al país el viernes y esta mañana se sumó a las prácticas.

También se encuentra en Uruguay el arquero Santiago Mele, que el fin de semana acudió a ver a su exclub Fénix, aunque aún no unió a los entrenamientos, y se espera que en las próximas horas se vaya completabdo la prelista de Marcelo Bielsa para la Copa del Mundo.

El pasado lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), envió a la FIFA los datos de los 55 reservados, aunque cabe recordar que para esta instancia no existe obligación de hacerla pública. Dentro de ella deben estar los futbolistas que Marcelo Bielsa tenga en mente utilizar durante la Copa del Mundo.

La lista final quedará definida el 30 de mayo con los 26 jugadores que viajarán al Mundial. Aún hay nombres que están comprometidos con el tiempo de recuperación de sus respectivas lesiones como son los casos de José María Giménez (esguince de alto grado) o Giorgian de Arrascaeta (fractura de clavícula del hombro derecho), por los que se aguardará hasta el último día, o Joaquín Piquerez (en marzo padeció una rotura de ligamentos en el tobillo derecho en el amistoso entre Inglaterra y Uruguay y fue operado con éxito).

Evento despedida

Despedida de la selección de Uruguay en el Centenario, previo al Mundial de Rusia 2018. Foto: Marcelo Bonjour

Finalmente no habrá partido amistoso de despedida pero sí un evento. Según supo Ovación a través de fuentes de AUF, aunque aún resta esperar por algunas confirmaciones internas respecto a la logística, se trabaja en una especie de práctica abierta al público, a realizarse en el Estadio Centenario el domingo 7 de junio, dos días antes de que la Celeste viaje a Playa del Carmen, donde será la concentración.

La delegación celeste se hospedará en el complejo Fairmont Mayakoba y los trabajos de preparación se desarrollarán en el Mayakoba Training Centre Cancún, un espacio orientado al alto rendimiento, con infraestructura adecuada para el entrenamiento diario, la planificación táctica y la recuperación de los futbolistas.

Uruguay en el Mundial 2026

Integrará el Grupo H en la Copa Mundial de la FIFA 2026, enfrentando a España, Arabia Saudita y Cabo Verde. La Celeste jugará su fase de grupos entre el 15 y el 26 de junio.

Calendario de Uruguay - Fase de Grupos (hora uruguaya)

Fecha 1: Lunes 15 de junio 2026, 19:00 - Arabia Saudí vs. Uruguay (Estadio Miami).

Fecha 2: Domingo 21 de junio 2026, 19:00 - Uruguay vs. Cabo Verde (Estadio Miami).

Fecha 3: Viernes 26 de junio 2026, 21:00 - Uruguay vs. España (Estadio Guadalajara)

