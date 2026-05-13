¿Un indicio de apertura? después de casi 70 años, Cuba abandona el precio fijo de venta de combustibles

El régimen comunista de Cuba, que autorizó a inicios de febrero la importación privada de combustible por primera vez en casi 70 años, anunció ayer martes que eliminará el precio fijo de venta de combustible por uno variable según el costo de importación.

En un comunicado, el Ministerio de Finanzas y Precios subraya que las autoridades cubanas mantuvieron por años un precio fijo para la venta de combustibles “como política de protección ante los cambios e inestabilidades propias de un mercado convulso”, una política que “no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones”.

En ese sentido, anuncia que a partir del próximo viernes “los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica” de importación. El Ministerio también señala que la apertura económica ha “permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera”, lo que sugiere una posible liberalización de esas ventas.

Hasta ahora, el Gobierno cubano fijaba un precio único para la venta minorista de los distintos tipos de gasolina y el diésel, tanto en divisas como en pesos cubanos, y la red estatal de servicentros despachaba combustible a esos precios.

Se ve un bicitaxi en una calle de la ciudad de La Habana, capital de Cuba. Foto: AFP

A partir del viernes, es incierto cómo va a funcionar este sistema; al menos con la información aportada, que asegura que las más recientes reformas han “permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera”.

Las importaciones privadas de combustible fueron autorizadas en la isla comunista como parte de un paquete de medidas de emergencia ante la escasez provocada por las sanciones de Estados Unidos.

Sin embargo, las empresas privadas, permitidas en la isla desde 2021, no fueron autorizadas entonces a comercializar el combustible importado, reservado exclusivamente para sus propias operaciones.

Estados Unidos mantiene desde hace cuatro meses un bloqueo casi total sobre el suministro de petróleo a Cuba, amenazando con sancionar a los países que le vendan combustible, lo que ha prácticamente paralizado la economía cubana.

El régimen cubano ha anunciado en los últimos meses una serie de medidas que podrían contribuir a una ligera apertura de la economía, entre las que destaca la reforma para permitir que los cubanos residentes en el exterior puedan invertir en la isla.

La economía cubana se encuentra en una grave crisis estructural, doblegada por la escasez, la inflación y la falta de productividad. Desde 2020 el producto interno bruto (PIB) se ha contraído más de un 15 % y la perspectiva para este año es igualmente negativa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Mar-a-Lago. Foto: AFP

Desde enero, Estados Unidos ha presionado a Cuba para que abra de forma significativa su economía y reforme su sistema político, lo que ha incluido amenazas de intervención militar. Entre las medidas aplicadas destaca el bloqueo petrolero, que ha impedido casi totalmente la llegada de buques a la isla, cuando Cuba sólo produce un tercio del crudo que precisa para cubrir sus necesidades energéticas.

La ONU ha calificado esta medida de “asfixia energética” y contraria al derecho internacional, por lo que ha pedido un “diálogo constructivo” entre las partes.

Además, Estados Unidos aprobó el pasado 1 de mayo una Orden Ejecutiva que prevé congelar los activos de aquellas personas o entidades que mantengan o hayan mantenido actividad económica, financiera o comercial con Cuba, al ampliar la ya larga lista de sanciones contra la isla.

Una semana más tarde, anunció que sancionaba bajo esta nueva Orden Ejecutiva al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, al que se le atribuye el control de al menos el 40% del producto interno bruto (PIB) isleño.

Ese mismo día, la minera canadiense Sherritt, primera inversora en Cuba, anunció su salida inmediata de la isla a causa de estas nuevas sanciones. La empresa llevaba casi tres décadas en el país extrayendo cobalto y níquel. EFE, AFP

Filas de automóviles esperando para cargar combustible en una estación de servicio en Cuba. Foto: EFE

“Piden ayuda, es un país quebrado”

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció ayer martes que su gobierno hablará con Cuba, “un país en quiebra”, después de haber amenazado en varias ocasiones de que iba a “apoderarse” de la isla comunista. “¡Cuba está pidiendo ayuda, y vamos a hablar!”, dijo Trump. Es la primera vez que el presidente estadounidense reconoce esas conversaciones a través de su red social. Cuba había confirmado el 21 de abril un “encuentro” bilateral en La Habana, tras semanas de negativas. Trump lanzó este mensaje el mismo día en que viaja a Pekín para una decisiva cumbre con Xi Jinping, y en plena campaña bélica contra Irán que ha movilizado considerables recursos militares. Preguntado sobre si Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, respondió afirmativamente en una audiencia en el Senado este martes.