Antel construirá dos nuevos data center, ¿dónde estarán ubicados y de cuánto será la inversión?

La empresa de telefonía Antel, construirá un data center de Inteligencia Artificial (IA) en Pando con una inversión de US$ 8 millones, según confirmó el presidente de la empresa pública, Alejandro Paz. "Estamos en el período de compra y pensamos que para fin de año va a estar instalado", dijo y agregó que la empresa está en una primera etapa de compra de toda la instrumentación necesaria para instalarlo.

Con el objetivo de "ampliar la capacidad", Paz resaltó que también se proyecta la construcción de un data center en Montevideo. Si bien no especificó dónde estaría ubicado ni la inversión que implicaría, aseguró que se comenzará a construir este año. "Hay dos ubicaciones posibles pero está en etapa de definición", dijo.

Alejandro Paz. Foto: Darwin Borrelli.

En tanto, sostuvo que tener nuevos data center —además del que está ubicado en Pando— implica "mayor soberanía y seguridad" en el manejo de datos e información. En particular, el que estará ubicado en Montevideo significa una "redundancia geográfica y garantía en la seguridad de la información".

Por otra parte, Paz recordó la instalación de una radiobase 4G en la Base Científica Antártica Artigas; un servicio que se comunica a través de satélite con la red celular y mejora la comunicación tanto entre los científicos de la base uruguaya como para zonas aledañas.

Investigador observa un centro de procesamiento de datos. Foto: Freepik.

A su vez, el presidente de Antel explicó que la emrpesa tuvo una facturación de US$ 1.200 millones, con una utilidad de US$ 200 millones, en 2025 y agregó que para 2026 las perspectivas son "no dar falsos guarismos" pese a la fuerte competencia en materia de internet al hogar, que incorpora "más de 50 nuevos competidores", por lo que es previsible que "algo del mercado" puedan perder.

Por su parte, el vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, indicó que entre las nuevas inversiones, el fortalecimiento de la infraestructura en materia de conectividad y la venta de servicios, el organismo proyecta expandirse en la región. En particular, la prioridad está en Argentina y Brasil, donde existen empresas subsidiarias que "funcionan bien", según comentó el jerarca.

También señaló que los nuevos negocios estarían enfocados en conectividad submarina y terrestre de alta capacidad. “Hoy tenemos la capacidad técnica y la infraestructura estratégica, como son la participación de Antel en el cable submarino y el data center", dijo.