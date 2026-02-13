Una pantalla menos: Antel TV no transmite el fútbol uruguayo y Tenfield apuntó contra la AUF

Los dos partidos de este viernes por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026 tendrán una pantalla menos para poder verlo por parte de los hinchas: la de Antel TV. Ahí se pasaba la señal que pertenece a la empresa Tenfield, que se había quedado con el lote del streaming en la licitación de los derechos de televisación del fútbol uruguayo, que llevó a cabo la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a fin de año.

"Por decisión de la AUF, Tenfield se ve momentáneamente impedido de transmitir el fútbol uruguayo, a través de Antel, en su señal de VTV Plus", explicó la empresa de Francisco Casal al ingresar a la página de Antel TV y poner para ver el primer partido de la tarde del viernes, que era Cerro Largo frente a Wanderers en el Ubilla de Melo.

Comunicado de VTV.

Esto surge tras la reunión entre el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, y Casal por el tema de la transmisión de los partidos del fútbol uruguayo en streaming. Tenfield lo estaba haciendo de forma gratuita por Antel TV, mientras que la casa madre del fútbol uruguayo no pretende que sea así.

Cabe recordar que Tenfield si pudo pasar el duelo por la Supercopa Uruguaya entre Peñarol y Nacional del domingo 1° de febrero y toda la primera fecha del Torneo Apertura de forma gratuita a través de Antel TV.

El comunicado de Antel

Antel emitió un comunicado por esta situación de no poder pasar la señal de VTV Plus para tener los encuentros de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya 2026.

"Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV. Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a la empresa Tenfied, adjudicataria de los derechos de streaming local. Lamentamos las molestias generadas a nuestros clientes, por motivos ajenos a nuestra voluntad", expresa el texto de la empresa estatal en sus redes sociales.

Comunicado:

Antel informa que por decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) no estará disponible la segunda fecha del Campeonato Uruguayo en la señal de VTV Plus, que se emite en nuestra plataforma Antel TV.

Esta decisión fue comunicada en la tarde de este viernes 13 a… pic.twitter.com/KV7fe5C44e — Antel (@AntelDeTodos) February 13, 2026

Alonso tras la reunión con Yamandú Orsi

Este viernes Alonso acudió junto a Eduardo Ache a la Torre Ejecutiva para reunirse con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi. "Hablamos del Estadio Centenario y del Mundial 2030", le expresó el mandamás de la AUF a Ovación de forma acotada al retirarse de la reunión con el mandatario.

Además de hablar sobre la organización del partido inaugural de la Copa del Mundo en 2030, se especuló con que el presidente de la AUF y el de la República tocaran un tema importante para el fútbol local: la firma de los contratos de televisación, tras lo que fue la licitación de los derechos de televisación a fines del año pasado.

En estos días, también, se dio un encuentro entre Alonso y Francisco Casal, propietario de Tenfield, por este tema. Bajo ese punto, se le consultó al presidente de AUF por esa reunión a la salida de Torre Ejecutiva y contestó: "Nada para decir".