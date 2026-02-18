Sindicato de Conaprole anunció paros en todas las plantas por asamblea general desde el turno matutino de este jueves

La Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) convocó a asamblea general y anunció paros en todas las plantas por el cierre de la planta de Rivera que funcionaba como centro de distribución. A excepción de la planta de Mercedes —que "definirá la forma más eficiente para poder participar"— el resto de las fábricas paralizarán sus actividades a partir de los turnos de la mañana.

Tanto el directorio de Conaprole como el sindicato coincidieron en que sería una semana "compleja" en cuanto al abastecimiento de leche y otros productos lácteos debido a la conflictividad.

La Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL) se reunió hoy en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el titular de la cartera, Juan Castillo y la directora de Trabajo, Marcela Barrios. Los jerarcas redactaron una propuesta de acercamiento para el sindicato y la empresa con el objetivo de destrabar el conflicto.

Juan Castillo en reunión tripartita por Conaprole. Foto: Natalia Rovira.

"Vemos que hay multinacionales que vienen a Uruguay y que de un día para otro se han ido y han dejado a trabajadores sin trabajo pero también han dejado tambos cerrados", puntualizó el presidente de la ANPL, Álvaro Quintans, y agregó: "Tenemos los hilos llenos (roscas estandarizadas de los accesorios para tuberías en sistemas de ordeñe) y las góndolas vacías". El presidente de la ANPL sostuvo que Castillo se comprometió a dialogar con el gremio y la empresa para encontrar una salida al conflicto.

Camión de Conaprole.

Las actividades en las plantas de Conaprole son intermitentes hace casi nueve meses desde que se anunció el cierre definitivo de la planta. Los paros, asambleas y trabajo a reglamento (que implica no realizar horas extras ni cambiar de turno) hicieron que las actividades en las plantas funcionaran con interrupciones.

“No podemos discutir algo que ya venimos discutiendo desde hace 10 meses, lamentablemente de forma infructuosa”, dijo el presidente de Conaprole, Gabriel Fernández, en una conferencia de prensa el pasado viernes. “Estas condiciones laborales no las soporta ninguna empresa”, agregó.