Conaprole advirtió faltante de leche y dijo: “Si el gremio quiere manejar la planta, le damos el edificio en comodato"

El directorio de Conaprole explicó los motivos del cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución para el norte del país luego de casi 10 meses de conflicto sindical. La Asociación de Trabajadores y Empleados de Conaprole (AOEC) se declaró en conflicto y estableció un paro de 24 horas a partir de ayer a la noche luego de una reunión con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Por este motivo, la empresa aseguró que habrá desabastecimiento de algunos productos y se maneja la posibilidad de una importante falta de leche durante la próxima semana. “Vamos a tener una semana de carnaval complicada con mucho faltante producto”, dijo el presidente de la cooperativa, Gabriel Fernández.

“Si el sindicato quiere manejar la planta, nosotros le damos el edificio en comodato con el equipamiento incluido. Que consigan la leche y que ganen esos US$ 300.000 por mes y tienen en la operación de la planta. Nosotros no la podemos hacer ganar”, dijo Fernández en conferencia de prensa. “El centro de distribución de Rivera está cerrado y eso no tiene discusión”, expresó.

Camión de Conaprole.

Según explicó, la planta de Rivera había registrado una caída de entre el 30% y el 40% de su producción por el bajo consumo de leche en todo el país. Esto desató un extenso conflicto entre la empresa y el sindicato hasta octubre del año pasado cuando la planta pasó a funcionar como centro de distribución y mantuvo a parte del personal. Fernández sostuvo que la empresa negocia la reubicación de unos cinco funcionarios de 13 que se encontraban trabajando ya que otros fueron reubicados y aceptaron despidos incentivados.

“El gobierno está preocupado por los 25.000 pesistas, los salarios mínimos en Conaprole superan en tres o cuatro veces ese salario”, dijo el vicepresidente de Conaprole, Alejandro Pérez y agregó que durante la zafra se tiraron 300.000 litros de suero y el pasado 3 de febrero, 10.000 litros de la chocolatada Lactolate.

Conaprole Foto: archivo El País.

“No hace falta que yo les diga cómo se están dando los cierres en Uruguay en este último año, a diferencia de lo que hizo Conaprole, que lo avisó con seis meses de anticipación”, dijo Fernández y agregó que la empresa no descarta que los productores deban tirar materia prima que no llega a procesarse por demoras en las plantas.

Por su parte, el director de la empresa, Daniel Laborde, sostuvo que luego de la semana de carnaval, Conaprole reunirá a sus productores –denominada “Asamblea de los 29”-- para dialogar sobre “el futuro de la cooperativa”. Los directores aseguraron que la láctea perdió a uno de sus principales clientes en China y manifestaron preocupación por un aumento de cantidad de productos importados en las góndolas de los comercios uruguayos.*

*En una versión anterior de esta nota las declaraciones se le habían adjudicado a Álvaro Lapido. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.