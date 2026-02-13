El dólar en Uruguay sube por tercer día consecutivo, aunque sigue debajo de $ 39 y plantean que medidas son "insuficientes"

El dólar en Uruguay subió ayer por tercera jornada consecutiva, despegándose de su principal referencia que es Brasil. En la víspera el aumento de la divisa estadounidense a nivel interbancario fue de 0,5% y se negoció en promedio a $ 38,731. El billete verde cotizó entre $ 38,65 y $ 38,80 y finalizó en $ 38,75, un aumento de 0,26% respecto al cierre del miércoles.

En lo que va de febrero la moneda estadounidense lleva un alza de 0,60%, aunque en 2026 cae 0,79%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se realizaron 92 transacciones por un total de US$ 46,6 millones.

Dólar. Foto: Archivo

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió ayer 10 centésimos y cerró en $ 37,55 a la compra y $ 39,95 a la venta.

El vicepresidente de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez dijo que “sí” conforman las medidas del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central (BCU), “pero son insuficientes”.

En entrevista con el programa “Punto de Encuentro” de radio Universal, Márquez señaló que “Uruguay no puede ir a contramano de lo que pasa en el mundo, porque el dólar viene cayendo, pero si uno mira los índices, en Uruguay cae mucho más que en otros países”.

“Además, son medidas de corto plazo, que está perfecto porque hay que ir paliando la situación lo mejor posible, pero si no se cambia la realidad del gasto del Estado, en unos meses estamos de vuelta hablando de lo mismo”, añadió.

Dólar en la región

El dólar en Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, bajó ayer 0,31% y cerró en 5,1674 reales. En febrero, la moneda cae 1,2% y en lo que va de 2026 retrocede 6,09%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,12% y cerró ayer en 1.403,70 pesos argentinos. Durante febrero baja 3,04% y en lo que va del año el dólar en Argentina cae 3,82%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer cinco unidades y cerró en 73 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va de febrero, el riesgo país lleva un alza de ocho puntos básicos, mientras que en lo que va de 2026 se incrementa siete unidades.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,50%, que es el objetivo fijado por el Banco Central.