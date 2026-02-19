El sindicato de Conaprole aprobó la propuesta del gobierno, levanta las medidas y espera por respuesta de la cooperativa

Luego de una asamblea general en la que se discutió la propuesta planteada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC) aprobó el documento presentado por el gobierno y retomará las actividades durante el turno nocturno de este jueves. "En caso de que Conaprole también acepte la referida propuesta planteada, se acepta dejar todas las medidas actuales en suspenso", sostuvo la directiva de AOEC en un comunicado.

La propuesta que planteó la cartera consiste en generar un ámbito de discusión sobre el cierre de la planta 14 de Rivera que funcionaba como centro de distribución, además de otras problemáticas en el Complejo Industrial Montevideo (CIM).

Según comentó a El País el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Robert Labruna, la producción y distribución en las plantas de Conaprole se normalizaría entre este jueves y viernes y agregó que ese día hay un plenario de la FTIL para discutir estos temas.

Envases de Conaprole. Foto: Conaprole.

Por otra parte, consultado sobre la intención de los productores de tercerizar el CIM, Labruna sostuvo que "es desvíar el foco del conflicto" y que es un "tema histórico que no suma al diálogo".

En el comunicado, la directiva de AOEC también se refirió a declaraciones del presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, Leandro Noya, quien denunció "un alto consumo de drogas en la plantilla de trabajadores de Conaprole". "Es evidente que estas declaraciones demuestran un profundo desconocimiento sobre un tema delicado que tiene que ver con un problema de salud, en particular de salud mental, problema que afecta a toda la sociedad", afirmó el sindicato de Conaprole en el documento.

Planta 14 de Rivera. Trabajadores de Conaprole.

AOEC concluyó el comunicado: "Rechazamos la forma en la que se ha manejado Conaprole para el retiro del stock de productos de la planta 14 Rivera, haciéndolo de forma irresponsable, derivando la mercadería a distribuidores sin ninguna documentación, ni inventario de los productos. Todo esto bajo una actitud autoritaria y arbitraria por parte del jefe interino, Mauricio Suarez, y el encargado de la planta, Fernando González".