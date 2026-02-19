La que se prevé como la mayor inversión de la historia en Uruguay firma un nuevo acuerdo, ¿en qué consiste?

La empresa de e-combustibles, HIF Global, y la compañía alemana, German eFuel One, pionera en soluciones de energía limpia, firmaron un acuerdo preliminar para el suministro a largo plazo de e-Metanol de la cartera de proyectos de HIF Global. Se espera que el combustible renovable provenga de la planta que se espera construir en Paysandú y que se proyecta como la mayor inversión extranjera en la historia de Uruguay por US$ 5.385 millones.

Con el objetivo de promover la movilidad sostenible, el acuerdo tiene previsto proveerle a German eFuel One 100.000 toneladas de e-Metanol al año. HIF aseguró que el acuerdo cumplirá con las especificaciones de la Asociación Internacional de Productores y Consumidores de Metanol (Impca).

Firma de acuerdo entre HIF y German eFuel. Foto: HIF.

"Este acuerdo marca un paso significativo en la expansión del alcance de los combustibles sostenibles. Al trabajar con German eFuel One, avanzamos en la descarbonización del transporte y la industria global, aprovechando nuestra experiencia comprobada operando y exportando eCombustibles durante más de tres años desde HIF Haru Oni en el sur de Chile, así como de nuestra cartera global de proyectos, para entregar e-Metanol confiable y certificado al mercado", destacó Diego Fettweis, director Comercial de HIF Global.

Por su parte, el director General de German eFuel One, Christian Hanke, dijo: “Con este acuerdo establecemos las bases para una producción de e-Combustibles a escala industrial y confiable, un elemento esencial para la urgente neutralidad climática del transporte, que debe estar abierta a todas las tecnologías. Para el Puerto de Hamburgo, como potencial centro logístico e importador de energía para Europa, la importación confiable de moléculas verdes es de vital importancia. No solo fortalece las industrias regionales, sino que también apoya al Gobierno Federal alemán en garantizar la seguridad energética necesaria para acelerar la desfosilización de Alemania. Juntos, demostramos que la movilidad sostenible no es una visión del futuro, sino que comienza hoy".

Planta de HIF en Chile. Foto: Canva

El futuro acuerdo de compra entre HIF Global y German eFuel One establecerá un marco a largo plazo para el suministro anual de e-Metanol certificado. Los proyectos de HIF se ubican en regiones estratégicas con perspectivas sostenibles en todo el mundo.