El dólar en Uruguay corta una racha de cuatro aumentos consecutivos luego de dos días sin operativa por carnaval

En el inicio de la semana (tras los feriados de lunes y martes por carnaval donde no hubo operativa) el dólar en Uruguay bajó y cortó una racha de cuatro aumentos consecutivos. Ayer la divisa estadounidense a nivel interbancario retrocedió 0,13% y se negoció en promedio a $ 38,79.

En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 38,70 y $ 39 para finalizar en $ 38,76. El valor de cierre bajó 0,28% respecto al cierre del viernes.

En lo que va de febrero el billete verde sube 0,75%, mientras que en el año cae 0,64%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 69 transacciones por US$ 36 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar bajó ayer 5 centésimos para la compra y 15 centésimos para la venta y cerró en $ 37,55 y $ 39,95 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,12% y cerró en 5,2349 reales. En el mes la divisa estadounidense en Brasil lleva un alza de 0,09%, mientras que en 2026 retrocede 4,86%

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió mínimamente, 0,04% y finalizó en 1.396 pesos argentinos. En el mes baja 3,57% y el año cae 4,35%.

A nivel global, el dólar subió ayer frente a las principales monedas tras una serie de datos económicos estadounidenses más sólidos de lo esperado y con lo que dejaron las minutas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed, el banco central de Estados Unidos). El índice dólar -que compara al billete verda contra una canasta de seis monedas relevantes- subió 0,62% ayer a 97,712 puntos.

Las minutas de la Fed publicadas ayer mostraron división entre quienes abogan por nuevos recortes de la tasa de interés si la inflación lo permite, los que prefieren mantener la pausa e incluso aquellos que dejan abierta la puerta a subas.

Riesgo y tasa

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer siete unidades y cerró en 67 puntos básicos. En lo que va del mes el riesgo país sube dos unidades y en el año el alza es de un punto básico.

Dólar. Foto: Archivo

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer a 6,5%, el objetivo fijado por el Banco Central.