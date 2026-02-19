Sismo en Mar del Plata: así registraron desde Montevideo y Paysandú el temblor en la vecina orilla

Este jueves a las 8:16 se registró un movimiento sísmico de 4.9 en la escala ritcher en la costa de la ciudad argentina de Mar del Plata. El temblor, que tuvo lugar a nueve kilómetros de profundidad, generó sorpresa entre vecinos y veraneantes —algunos llegaron a afirmar que escucharon un "ruido subterráneo" antes de que se moviera la tierra—, pero no provocó ni daños en infraestructuras ni heridos.

Leda Sánchez, geóloga y docente de la Facultad de Ciencias de la Udelar (Fcien), explicó a El País que si bien este tipo de fenómeno "no es común" en estas regiones, tampoco es "raro". Se trata "sismos aislados" que no tienen réplicas, por lo que no se espera que el fenómeno afecte al territorio uruguayo.

Playa en Mar del Plata. Foto: La Nación/GDA.

En la misma línea se expresaron las autoridades del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que señalaron en un comunicado que esta clase de temblores "intra placa", si bien "son raros" en esta región, es posible que ocurran en "zonas de antiguas fallas". "No se esperarían inconvenientes asociados más allá de los temblores percibidos por personas en reposo", explicaron.

Como antecedente similar, mencionaron al sismo 5.2 que se registró sobre el agua en la zona de la Costa de Oro, en julio de 2023.

Playa en Mar del Plata. Foto: La Nación/GDA.

Así se registró el sismo de la costa de Mar del Plata en Uruguay

Sánchez compartió con El País los registros de dos equipos sismómetros: unos ubicados en el departamento de Montevideo y otros en la Estación Paysandú. La hora de los registros está en UTC (Coordinated Universal Time), por lo que señala que son las 11:00 cuando en realidad son las 8:00 a la hora uruguaya.

En los sismómetros de Montevideo puede verse cómo la actividad comienza a subir a las 08:15 y alcanza su pico a las 08:18 del jueves.

Captura de sismómetro ubicado en Montevideo muestra registro del sismo de Mar del Plata. Foto: gentileza de Leda Sánchez.

Sismómetro ubicado en Montevideo registra el sismo ocurrido en Mar del Plata. Foto: gentileza de Leda Sánchez.

Por otra parte, en el sismómetro ubicado en Paysandú, se detecta un aumento de la actividad poco antes de las 08:18, extendiéndose hasta las 08:20.

Sismómetro ubicado en Paysandú muestra registro del sismo de Mar del Plata. Foto: gentileza de Leda Sánchez.

¿Dónde se localizó el epicentro y cuál fue la magnitud exacta?

Los registros técnicos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), precisaron los datos del suceso minutos después del evento y confirmaron que el foco sísmico se situó a unos 30 kilómetros de la ciudad de Miramar, una ubicación que corresponde a una zona sobre el nivel del mar en dirección a Chapadmalal. La magnitud de 4,9 representa un registro considerable para las características geológicas de la región. Plataformas digitales y sistemas de alerta de Google notificaron la actividad casi en tiempo real.

Según informó el medio argentino La Nación, el impacto del fenómeno varió de forma notable según la ubicación geográfica y el tipo de construcción. El temblor se sintió con especial intensidad en centro de Mar del Plata, que es una conocida ciudad balnearia en la vecina orilla. Los habitantes en edificios de altura percibieron el movimiento con mayor fuerza debido al efecto de amplificación en las estructuras verticales.

Trabajadores y residentes del centro reportaron sacudones breves pero notorios, una situación distinta en los barrios del sur. Habitantes de Los Acantilados y Playa Serena describieron un “ruido subterráneo” previo al movimiento de tierra.

Con información de La Nación/GDA