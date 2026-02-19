Registran sismo de 4,9 grados en el océano Atlántico frente a la costa de Mar del Plata

Los habitantes de la localidad argentina de Mar del Plata fueron sorprendidos por un intenso movimiento sísmico de 4,9 grados en la escala de Richter. El incidente tuvo lugar este jueves a las 8:16 de la mañana.

El temblor tuvo su epicentro sobre el mar, en un área comprendida entre Miramar y Chapadmalal, y activó los protocolos de seguridad de las autoridades locales. No se registraron ni víctimas ni daños en la infraestructura.

Leda Sánchez, geóloga y docente de la Facultad de Ciencias de la Udelar (Fcien), explicó a El País que si bien este tipo de fenómeno "no es común" en estas regiones, tampoco es "raro". Se trata "sismos aislados" que no tienen réplicas, por lo que no se espera que el fenómeno afecte al territorio uruguayo.

El comunicado del gobierno de la provincia de Buenos Aires

Desde el gobierno de la provincia explicaron que el temblor se registró a nueve kilómetros de profundidad, próximo a la costa de Mar del Plata.

"Esta clase de temblores intra placa, si bien raros, son posibles de ocurrir en zonas de antiguas fallas. No se esperarían inconvenientes asociados más allá de los temblores percibidos por personas en reposo", explicaron.

Como antecedente similar, mencionaron al sismo 5.2 que se registró sobre el agua en la zona de la Costa de Oro, en julio de 2023.

Playa en Mar del Plata. Foto: La Nación/GDA.

¿Dónde se localizó el epicentro y cuál fue la magnitud exacta?

Los registros técnicos del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), precisaron los datos del suceso minutos después del evento y confirmaron que el foco sísmico se situó a unos 30 kilómetros de la ciudad de Miramar, una ubicación que corresponde a una zona sobre el nivel del mar en dirección a Chapadmalal. La magnitud de 4,9 representa un registro considerable para las características geológicas de la región. Plataformas digitales y sistemas de alerta de Google notificaron la actividad casi en tiempo real.

Playa en Mar del Plata. Foto: La Nación/GDA.

Según informó el medio argentino La Nación, el impacto del fenómeno varió de forma notable según la ubicación geográfica y el tipo de construcción. El temblor se sintió con especial intensidad en centro de Mar del Plata, que es una conocida ciudad balnearia en la vecina orilla. Los habitantes en edificios de altura percibieron el movimiento con mayor fuerza debido al efecto de amplificación en las estructuras verticales.

Trabajadores y residentes del centro reportaron sacudones breves pero notorios, una situación distinta en los barrios del sur. Habitantes de Los Acantilados y Playa Serena describieron un “ruido subterráneo” previo al movimiento de tierra.

Con información de La Nación/GDA