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El País Información Policiales

Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en la zona de José Ignacio: buscan identificar a la víctima

El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", explicó el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas. Se trata de un hombre de entre 40 y 50 años.

18/02/2026, 16:07
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Personal de la Armada Nacional
Personal de la Armada en operativo donde se halló cuerpo de un hombre en José Ignacio, Maldonado.
Foto: Ricardo Figueredo.

El cuerpo de un hombre fue hallado en el mediodía de este miércoles en el Océano Atlántico, en la zona de José Ignacio, en Maldonado.

El prefecto de Maldonado Sebastián Sorribas señaló en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) que sobre las 11:00 horas recibieron una llamada al servicio de emergencias 911 para reportar la presencia de un cuerpo sin vida.

Una pareja fue detenida por el asesinato de un hombre en Rocha: se reunieron con la víctima antes del crimen

La víctima es un hombre de entre 40 y 50 años. El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", explicó Sorribas. En el caso intervino un médico forense. Se procura identificar a la víctima lo antes posible, mientras se está a la espera del resultado de pericias.

Sorribas descartó que se trate del pescador que desapareció en Cabo Polonio (Rocha) y fue buscado intensamente por la Armada Nacional. Sin embargo, Fiscalía dispuso la presencia de familiares del pescador para realizar una prueba de ADN. El cuerpo está en muy avanzado estado de descomposición, por lo que en primera instancia no se pudo confirmar que sea el pescador desaparecido.

Prefectura. Foto: archivo El País.
Personal de Prefectura.
Foto Archivo El País.
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