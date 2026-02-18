Encuentran un cuerpo en estado de descomposición en la zona de José Ignacio: buscan identificar a la víctima

El cuerpo de un hombre fue hallado en el mediodía de este miércoles en el Océano Atlántico, en la zona de José Ignacio, en Maldonado.

El prefecto de Maldonado Sebastián Sorribas señaló en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10) que sobre las 11:00 horas recibieron una llamada al servicio de emergencias 911 para reportar la presencia de un cuerpo sin vida.

La víctima es un hombre de entre 40 y 50 años. El cuerpo tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", explicó Sorribas. En el caso intervino un médico forense. Se procura identificar a la víctima lo antes posible, mientras se está a la espera del resultado de pericias.

Sorribas descartó que se trate del pescador que desapareció en Cabo Polonio (Rocha) y fue buscado intensamente por la Armada Nacional. Sin embargo, Fiscalía dispuso la presencia de familiares del pescador para realizar una prueba de ADN. El cuerpo está en muy avanzado estado de descomposición, por lo que en primera instancia no se pudo confirmar que sea el pescador desaparecido.