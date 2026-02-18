Una pareja fue detenida por el asesinato de un hombre en Rocha: se reunieron con la víctima antes del crimen

Dos personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el asesinato de un hombre de 28 años en Rocha, en Avenida Ituzaingó y Lavalleja. Eran aproximadamente las 22:45 horas del lunes cuando un llamado de emergencia alertó a la Policía sobre la presencia de un hombre tendido en la vía pública, inconsciente y con una visible mancha de sangre en su torso. Al llegar al lugar, el personal médico de la ambulancia solo pudo constatar el fallecimiento de Damián Agustín Ricco Onandi, de 28 años, quien fue víctima de un ataque con arma blanca.

La investigación, liderada por Fiscalía y apoyada por el relevamiento de Policía Científica, dio un giro crucial en las últimas horas, informó la Jefatura de Policía de Rocha en un comunicado. El informe de la autopsia fue determinante al confirmar que el deceso se produjo por una herida cortopunzante en la región inframamaria izquierda, una lesión que comprometió órganos vitales y provocó daños internos irreversibles. Con estos datos sobre la mesa, el foco se centró en reconstruir los minutos previos al ataque para dar con los responsables.

Identificación y detención de los sospechosos

El trabajo de inteligencia y el análisis de la escena permitieron a los efectivos policiales establecer de forma fehaciente que Ricco Onandi se había encontrado con una pareja en la vía pública, a escasos metros de donde finalmente cayó desplomado. Gracias a estas actuaciones, se coordinó un operativo que culminó con la detención de un hombre de 25 años, poseedor de antecedentes penales, y una mujer de la misma edad.

Actualmente, ambos sospechosos se encuentran bajo custodia y a total disposición de la Fiscalía. Mientras la familia de la víctima recibió el cuerpo tras los peritajes de rigor, los investigadores continúan analizando las pruebas recolectadas para determinar el móvil del crimen y el grado de participación de cada uno de los detenidos.