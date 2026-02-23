Mujer encontró un cohete tras hurgar en volqueta de Pocitos: artefacto quedó bajo custodia del Ejército

Una mujer que trabaja como hurgadora hizo un inusual descubrimiento en el barrio de Pocitos: mientras buscaba objetos metálicos en las volquetas de la zona, se terminó encontrando con un cohete militar.

Según reconstruye la información policial, la mujer recorrió el barrio de Pocitos el domingo y, como de costumbre, se llevó varios elementos hasta su casa en Nuevo París para clasificarlos.

Fue allí que se encontró con el cohete y llamó a la Policía. Los efectivos llegaron a la vivienda ubicada en la calle José Prat el domingo por la noche y decidieron asegurar el área y llamar a los Bomberos.

El personal de Bomberos determinó que el cohete era real, pero no pudo indicar si estaba activo o con carga funcional. Al lugar concurrió luego la Brigada de Explosivos del Ejército Nacional, que confirmó que el artefacto es una munición militar

Además, los efectivos pudieron comprobar que el artefacto es una munición militar del modelo MK3 con un calibre 2.25 pulgadas.

El cohete fue incautado formalmente por el Ejército y puesto bajo custodia, para su tratamiento y disposición final. Se sigue investigando para determinar su procedencia.