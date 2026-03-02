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El País Información Policiales

La Policía de Salto rectificó información sobre hallazgo de municiones tras el incendio de una vivienda

La Jefatura aclaró que los proyectiles fueron encontrados en el lugar del siniestro donde murió un joven de 22 años y no en el cementerio, como se informó erróneamente el domingo.

Hugo Lemos
Hugo Lemos
02/03/2026, 18:15
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Vainas encontradas en Salto.
Vainas encontradas en Salto.
Foto: Policía de Salto.

La Policía de Salto se rectificó este lunes en una información mal brindada que causó en principio, alarma pública entre la población. El domingo por la tarde, en su parte diario, la Jefatura de Salto indicó que una mujer había denunciado la existencia de balas sin detonar sobre la tumba de su hijo.

El hecho dio lugar a especulaciones de todo tipo y sobre todas las cosas, causó conmoción en muchas de las personas que leyeron la noticia, por lo sensible del caso.

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En la mañana del lunes, desde la Jefatura dijeron que hubo un error en la información brindada sobre este caso en particular y solicitaron las disculpas del caso.

La denunciante era la madre del joven de 22 años de edad fallecido en el incendio de su finca el viernes por la noche, en el asentamiento Puente Blanco y al ir allí encontró varias vainas, pero a diferencia de lo que se informó, las mismas ya estaban detonadas.

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Lo sucedido

La Jefatura de Salto rectificó la información con respecto al hallazgo de las municiones: "Mediante llamado al servicio de emergencias 911, la usuaria, madre del joven fallecido en el incendio el día viernes 27 de febrero en la zona de la Avenida Reyles y calle José Pedro Varela, informa que fue al lugar donde falleció su hijo y encuentra cartuchos o municiones sin detonar".

Vainas encontradas en Salto.
Vainas encontradas en Salto.
Foto: Policía de Salto.

"Al arribo del personal quien realizó el llamado ya no se encontraba. Los efectivos policiales actuantes ubicaron 10 vainas sobre una bolsa", agregó la Jefatura.

Asimismo señaló que "tras el relevamiento realizado por Policía Científica, se localizaron 13 vainas adicionales en el área, en total fueron incautadas 23".

Agregó en el comunicado que era "importante saber que no se trataba de cartuchos sin detonar y que no fue en ningún Cementerio de Salto".

Incendio de una casa en asentamiento en Salto
Incendio de una casa en asentamiento en Salto
Foto: El País
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