Un policía abatió a un delincuente que intentó rapiñarlo en el barrio La Teja

Un funcionario policial abatió este domingo 1 de marzo a un delincuente que intentó asaltarlo mientras se encontraba en su vehículo particular en el barrio La Teja de Montevideo. El incidente se registró en horas de la mañana en las inmediaciones de las calles Rivera Indarte y Vidal, cuando el efectivo fue sorprendido por un desconocido que, mediante amenazas con un arma de fuego, le exigió la entrega de sus pertenencias personales.

Ante la amenaza inminente, el policía tomó su arma de reglamento y efectuó un primer disparo con el objetivo de disuadir la actitud del asaltante. Según el reporte de la Jefatura de Policía de Montevideo, el delincuente retrocedió unos metros, cuando el funcionario descendió del auto.

En ese instante, el hombre intentó gatillar su arma contra el efectivo, pero el disparo no salió, lo que derivó en una nueva respuesta del policía, quien efectuó un segundo disparo que provocó el fallecimiento del autor en el lugar.

Policía. Foto. Darwin Borrelli/Archivo El País.

Investigación en curso y peritaje de Policía Científica

Tras el enfrentamiento, personal de Policía Científica concurrió al sitio para realizar el relevamiento correspondiente de la escena y el levantamiento de indicios. El caso quedó bajo la órbita del Departamento de Homicidios de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), quienes se hicieron cargo del procedimiento para determinar las circunstancias exactas del hecho y la secuencia de los disparos.

La Fiscalía de Homicidios de 4º Turno tomó intervención en el caso de forma inmediata. Entre las directivas impartidas, se dispuso la plena identificación del fallecido, cuya identidad aún no ha podido ser establecida por las autoridades. Asimismo, se ordenó documentar las armas utilizadas en el hecho y recolectar todas las pruebas necesarias para el avance de la investigación judicial.