Condenan a un joven por rapiñar 19 taxistas en menos de dos años; irá a prisión por casi ocho años

Redacción El País

Un joven de 19 años fue condenado a 7 años y 10 meses de prisión tras comprobarse su participación en 19 rapiñas a taxistas en Montevideo entre 2024 y lo que va de 2025, informó la Jefatura de Policía de Montevideo. La sentencia incluye dos rapiñas en grado de tentativa, una de ellas con lesiones a la víctima.

El último hecho ocurrió el jueves 14 de agosto, en la intersección de Leandro Gómez y Justo Fernández González, cuando la policía que realizaba patrullaje preventivo observó al hombre forcejeando con un taxista. Al notar la presencia de los agentes, intentó huir, pero fue detenido a pocos metros del lugar. La víctima recibió atención médica por las lesiones sufridas.

Patrullero policial en el barrio Pocitos, tras persecución en la que fue detenido un hombre. Foto: Estefanía Leal/El País.

Tras la detención, el Área de Investigaciones de la Jefatura de Zona Operacional III corroboró la identidad del delincuente y cotejó su participación en otros ataques reportados por taxistas, confirmando la repetición de delitos similares.

El juicio concluyó con la condena del hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de rapiña, incluyendo la tentativa y los hechos con lesiones personales, tal como lo dispuso la justicia.

