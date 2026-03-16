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El País Información Policiales

Violento ataque en una estación de servicio: pistero fue apuñalado por una pareja que huyó con $ 120

El ataque se produjo en una estación en Punta de Rieles. Los agresores intentaron robar una moto y cuando el trabajador los quiso detener le asestaron varias puñaladas. La víctima está grave.

El País
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16/03/2026, 09:04
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Pistero en una estación de servicio fue apuñalado varias veces
Pistero en una estación de servicio fue apuñalado varias veces
Foto: captura de video

Un violento ataque a puñaladas durante una rapiña dejó a un trabajador gravemente herido el sábado por la madrugada en Punta de Rieles, informó la Jefatura de Policía de Montevideo. El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en Camino Teniente Galeano y Miguel Estévez.

Según información primaria brindada por la Policía, personal policial se dirigió al lugar tras un llamado de emergencia. Allí se encontraba la víctima, quien tenía abundante sangrado en la zona abdominal. Según su testimonio, "momentos antes un hombre y una mujer que circulaban en bicicleta con un carro intentaron hurtar una motocicleta del predio".

Al intentar detenerlos, la pareja apuñaló en varias oportunidades al trabajador y le hurtaron $ 120 para luego darse a la fuga por Camino Maldonado hacia el km 16. El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de la estación de servcio.

La víctima fue trasladada a la Policlínica Malinas donde se le diagnosticó con "múltiples heridas de arma blanca en la zona abodminal". Según informó Telenoche (Canal 4) este domingo el hombre fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en estado "estable grave".

El caso quedó en manos de Fiscalía.

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