Violento ataque en una estación de servicio: pistero fue apuñalado por una pareja que huyó con $ 120

Un violento ataque a puñaladas durante una rapiña dejó a un trabajador gravemente herido el sábado por la madrugada en Punta de Rieles, informó la Jefatura de Policía de Montevideo. El hecho ocurrió en una estación de servicio ubicada en Camino Teniente Galeano y Miguel Estévez.

Según información primaria brindada por la Policía, personal policial se dirigió al lugar tras un llamado de emergencia. Allí se encontraba la víctima, quien tenía abundante sangrado en la zona abdominal. Según su testimonio, "momentos antes un hombre y una mujer que circulaban en bicicleta con un carro intentaron hurtar una motocicleta del predio".

Al intentar detenerlos, la pareja apuñaló en varias oportunidades al trabajador y le hurtaron $ 120 para luego darse a la fuga por Camino Maldonado hacia el km 16. El hecho quedó registrado en la cámara de seguridad de la estación de servcio.

“Punta de Rieles”



Porque ayer de madrugada un pistero fue apuñalado 8 veces para robarle 120 pesos y una caja de cigarros. El trabajador permanece internado y los dos chorros prófugos



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La víctima fue trasladada a la Policlínica Malinas donde se le diagnosticó con "múltiples heridas de arma blanca en la zona abodminal". Según informó Telenoche (Canal 4) este domingo el hombre fue intervenido quirúrgicamente y se encuentra en estado "estable grave".

El caso quedó en manos de Fiscalía.