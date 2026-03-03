Discurso de Orsi: oposición llevó carteles con reclamos y acusa “gravísimo retroceso” y “pocas concreciones”

La oposición no escatimó en críticas al presidente Yamandú Orsi luego de que diera su discurso ante la Asamblea General. Pocos minutos después de que terminara, se lo acusó de mentir, de producir un “gravísimo retroceso” y de tener pocas “concreciones” para mostrar. Durante la sesión, hubo dos carteles en sala con reclamos: los colorados de Unir para Crecer colocaron uno que decía “#SeguridadYA”, y el diputado blanco Juan Martín Rodríguez otro en el que se leía libertad y democracia con las banderas de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Del Partido Colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti destacó el tono “respetuoso” de Orsi, característica que es, a su entender, un “valor en tiempos de presidencias iracundas y refundacionales”. Al mismo tiempo, señaló que tuvo dos discrepancias: el abandono del proyecto Neptuno del gobierno anterior —cree que “es un grave error depender de una sola fuente de agua” como el Santa Lucía, que “está complicada”— y la actuación del gobierno sobre el astillero Cardama —considera que “se debió arreglar o intentar arreglar de otro modo y no ir desde el principio con la cancelación”.

Una tercera observación del expresidente colorado consistió en que “el país no está recibiendo inversiones”.

Por otra parte, del Partido Nacional, el senador Sebastián Da Silva —rápidamente después de que terminó el discurso— acusó al presidente Orsi de mentir con el resultado del déficit fiscal, lo que hace “que el ambiente se crispe un poco”. Esto se debe a que minutos antes el presidente, en la Asamblea General, había dicho que recibió “un país con un déficit fiscal superior al 4% del PIB, el más alto en décadas”.

Pero no fue la única crítica que hizo Da Silva. Aseguró, además, que el discurso fue “típico de comité” de base y redobló: “Típico (del presidente del Frente Amplio), Fernando Pereira, quien, capaz, lo hacía más improvisado”.

El nacionalista lamentó que no se le “hablara a la gente de campo, que está padeciendo una sequía machaza”. “Los problemas reales pareciera que no existieran. Tampoco hablaron del cierre de las empresas. Es un discurso típico frentista para mirarse al ombligo”, añadió.

De su mismo partido, el senador Sergio Botana subió fotos abrazándose con Orsi a su cuenta de X, junto a las que escribió: “Que las diferencias del pensamiento y la acción no separen nunca a los amigos, ni tampoco rompan la vocación constructiva de los partidos en la República. Es a la manera de Uruguay, no al modo de la política argentina”.

Del Partido Colorado, el senador Robert Silva le pidió a Orsi que “se interiorice en los temas de la educación, que es, como enseñó José Pedro Varela, la locomotora del progreso”. También acusó que existe un “gravísimo retroceso” que “están viviendo las familias” que comenzaron el lunes las clases, lo que “no se arregla panfleteando un bono” escolar.

“Se planteó un país que no condice con la realidad”, indicó, y agregó: “Se viene a dar discursos lindos pero no a atender lo que son los problemas de la gente y, por eso, pusimos el cartel de seguridad y reivindicamos aspectos vinculados a la educación”.

Por último, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, criticó que hubo “pocas concreciones” en el primer año de gobierno, aspecto que “saben todos los uruguayos”. En esa línea, criticó uno de los principales conceptos de la campaña de Orsi: “Sigue pendiente la ‘revolución de las cosas simples’ porque, de hecho, si le preguntás a cualquier ciudadano, no va a encontrar ningún cambio en la situación de vida cotidiana”.