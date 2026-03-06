Carlos Negro dice que próxima interpelación “obedece a una necesidad política de algunos actores”

El Ministrio del Interior, Carlos Negro, confirmó que concurrirá al Parlamento para la interpelación convocada por el senador colorado Pedro Bordaberry. "No tenemos ningún inconveniente, sabemos que la actividad parlamentaria así lo demanda e iremos", expresó en rueda de prensa este viernes.

"Es de destacar que culminadas las 7 horas del llamado a Comisión Permanente nosotros ya anunciamos que íbamos a volver al Parlamento, sin necesidad de ser convocados, para presentar las conclusiones del Plan Nacional de Seguridad Pública. Esta convocatoria ya nos viene bien para hacer lo que ya teníamos planeado", agregó.

Consultado por si esta convocatoria responde a "una movida política", Negro respondió que "sin negar la situación que tiene el país en materia de seguridad, que viene de varios años atrás", "esto seguramente obedece a una necesidad política de algunos actores".

Ministro del Interior Carlos Negro en operativo donde se frustró intento a robo a banco en Ciudad Vieja. Foto: Ignacio Sánchez

Movida en la interna colorada por el anuncio de interpelación a Carlos Negro

El anuncio del senador colorado Pedro Bordaberry, líder del sector Vamos Uruguay, de interpelar al ministro del Interior, Carlos Negro, en la Cámara Alta movió la interna de su partido, principalmente en el sector Unir para Crecer, liderado por el secretario general y senador Andrés Ojeda.

La semana pasada, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) manifestó una serie de críticas a la gestión del gobierno en seguridad pública y se manejó la posibilidad de interpelar al ministro. Con respecto a este último punto, Ojeda había dicho que “es difícil que pase este 2026 sin que el ministro vaya al Parlamento”.

En diálogo con El País, este miércoles Ojeda recordó sus dichos en esa conferencia de prensa del CEN y opinó que la interpelación “debería hacerse después de tener el plan de seguridad del ministro, que aparte es inminente, salvo que no cumpla con el plazo”. Desde el año pasado, las autoridades de Interior han anunciado la presentación de un Plan Nacional de Seguridad Pública, que sería presentado este mes.

Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. Foto: Leonardo Mainé.

“Lo otro es que deberíamos evaluar la posibilidad de que sea en Diputados, porque incluso Perrone se ha expresado en línea con la interpelación. Yo voy a trasladar estas ideas a la coalición para que sean valoradas, porque hasta ahora no he tenido la oportunidad de hacerlo”, sostuvo el senador, y agregó que el actuar de la oposición en lo que respecta a la gestión en seguridad debe tener “mucha madurez”.

Según Ojeda, “quizás hubo un apresuramiento” en definir y anunciar la interpelación a Negro sin antes considerar estos puntos. En la misma línea, se expresó el diputado Felipe Schipani, quien sostuvo que se enteró del anuncio “por la prensa”.

“Creo que habría que esperar el anuncio del famoso plan, que según ha anunciado Negro, se presentará este mes. También creo que se debería interpelarlo en la Cámara de Diputados. El Frente tiene mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados nadie tiene mayoría. Entonces el problema de hacer las interpelaciones en el Senado es que ya se sabe cuál va a ser el final de la interpelación: la mayoría va a respaldar al ministro, diga lo que diga. Las interpelaciones de temas realmente trascendentes deberían ser en la Cámara de Diputados y mucho más cuando al parecer hay una mayoría crítica con la gestión de seguridad”, aseveró.