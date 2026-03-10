Increíble momento en Champions: Kinsky, arquero de Tottenham, tuvo dos errores graves y salió a los 16 minutos.

El partido entre Tottenham Hotspur y Atlético de Madrid por la UEFA Champions League tuvo un comienzo inesperado y dramático para el arquero checo Antonín Kinský, que vivió una de esas noches difíciles de olvidar: cometió errores tan graves en dos de los tres goles del equipo español que el entrenador de los Spurs, Igor Tudor, lo reemplazó cuando corrían apenas a los 16 minutos.

El encuentro había comenzado con intensidad en el Metropolitano, pero rápidamente se inclinó para el conjunto dirigido por Diego Simeone. En el arranque del partido, a los cinco minutos, una mala salida del golero del Tottenham permitió que el Atlético aprovechara el error para abrir el marcador. KInsky se resbaló, la pelota le quedó a Lookman, este cedió para Álvarez y Llorente ajustició.

En el segundo gol del equipo local también hubo un resbalón, de un defensor, pero el arquero volvió a fallar en el tercer tanto, que llegó a los 15 minutos. Pase atrás para KInsky, el arquero le pifió a la pelota y el tanto le quedó servido a Julián Álvarez.

El tercer tanto del Atlético terminó de marcar un inicio caótico para el conjunto londinense. Ante el impacto de los errores y el rápido desarrollo del encuentro, el entrenador Igor Tudor tomó una decisión drástica: reemplazó a Kinský a los 16 minutos, buscando frenar el golpe anímico y reordenar al equipo. Ingresó en su lugar Guglielmo Vicario, que habitualmente es titular.

El cambio tempranero es una rareza en el fútbol de alto nivel, especialmente tratándose de un arquero, posición en la que los entrenadores suelen evitar sustituciones salvo por lesión o situaciones extremas. La determinación evidenció el difícil momento que atravesaba el joven de 22 años.

Para Kinsky, que había tenido oportunidades recientes en el arco del Tottenham, el partido representaba una chance importante de consolidarse en el equipo. Sin embargo, la presión del escenario europeo y un arranque desafortunado terminaron por convertir la noche en un episodio complicado en su carrera. En el momento de su salida el arquero fue consolado por el capitán Cristian Romero y también por su colega Vicario al momento del cambio. KInsky se fue camino a vestuarios acompañado por colaboradores del club. Finalmente el partido terminó 5-2 en favor del Atlético de Madrid, que dio un buen paso hacia cuartos de final con esta ventaja; aunque resta jugar la vuelta en Londres.

