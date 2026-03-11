Diego Zabala: la ilusión con Liverpool, las críticas a Jadson Viera y el “atrevimiento” por su foto con Messi

Tras un año en el Amazonas, equipo de la Segunda División de Brasil, Diego Zabala volvió a Uruguay para, más precisamente, fichar por Liverpool. “Me vengo sintiendo mejor en cada partido”, le confesó el talentoso jugador de 34 años a Ovación.

Por el conjunto brasileño disputó 18 encuentros y arribó al negriazul de Camilo Speranza, quien le hace los siguientes pedidos: “Que ocupe los espacios detrás de los volantes centrales rivales”. “Tenemos una idea clara de proponer y yo debo encargarme de la creación de juego y dar una mano en defensa cuando no tenemos la pelota”, añadió.

Liverpool se impuso 1-0 ante Boston River este lunes y le permitió ser uno de los seis líderes del Torneo Apertura con 10 puntos. Zabala marcó que “la ilusión está” de pelear el primer certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026. “Liverpool se acostumbró a pelear estos torneos y trataremos de hacerlo. Se vienen partidos importantes para saber dónde estamos”, indicó. El próximo encuentro del Negro será ante uno de los líderes del Apertura, Montevideo City Torque, el lunes 16 de marzo en el Parque Viera, a la hora 20:00.

La escuela de Liverpool José Luis Palma, presidente de Liverpool. Foto: Darwin Borrelli. “Hace varios años que Liverpool viene con una línea de juego de ser protagonista, y eso me favorece mucho. Si bien todos los técnicos son distintos y no todos los años va a salir de la misma forma, somos un equipo en construcción y recién van cinco fechas del Torneo Apertura”, manifestó Diego Zabala.

La actualidad de Nacional

Jugadores de Nacional tras la derrota ante Juventud de Las Piedras (Apertura 2026). Foto: Leo Mainé

Nacional no vive su mejor momento: de los últimos cuatro partidos ganó uno, empató uno y perdió dos —uno fue el clásico contra Peñarol en el Gran Parque Central (GPC)—. Por eso Jadson Viera está en el ojo de la tormenta, siendo el técnico que sacó campeón al tricolor de la Liga AUF Uruguaya 2025 al vencer al Mirasol en las finales el pasado 30 de noviembre en el GPC.

Zabala, que fue campeón uruguayo con el Bolso en 2022, opinó del equipo de Viera. “Nacional está pasando un mal momento y perder un clásico no es bueno. Recién van cinco fechas y es el campeón Uruguayo: tiene un plantel con jerarquía y no va a pasar mucho para que lo pueda dar vuelta”, contó.

Sobre las críticas a Viera, puntualizó: “En los equipos grandes no solo el entrenador, sino también los jugadores y los dirigentes están constantemente dando exámenes. Los clubes grandes te lo exigen y hay que convivir con eso”.

“Van cinco fechas, la gente exige porque tiene que hacerlo y me parece bien y más en estos equipos. No solo se cuestiona al entrenador, sino a los jugadores y a los dirigentes. Es un club muy grande y se va a cuestionar ganes, pierdas o empates”, agregó.

Las críticas a Jadson Viera Jadson Viera tras la derrota de Nacional ante Juventud (Apertura 2026). Foto: Leo Mainé “Depende de lo que cada uno consuma y de quién viene la crítica. Creo que Nacional sabe lo que hace bien y lo que hace mal, como en todos los clubes. Si te ponés a mirar lo que dicen todos, te volvés loco. Hoy en redes opina mucha gente y depende de cada uno cómo lo toma”, dijo Zabala.

Su futuro como entrenador

Diego Zabala con su título de entrenador. Foto: @didi11zabala.

Desde diciembre de 2023 Zabala posee la licencia PRO de director técnico que otorga la Conmebol. “La hice en Argentina y uno siempre trata de seguir aprendiendo”, enfatizó el futbolista.

Todavía no piensa en el retiro. “Quiero seguir jugando porque me siento bien adentro de la cancha; disfruto del día a día”, mencionó.

Luego de cumplir con sus tareas como futbolista, Zabala vuelve a su casa para disfrutar de sus hijos y su esposa. Si bien aún no piensa en ello, él sabe cómo le gustaría que jugaran sus equipos cuando se haga cargo de un plantel profesional.

“Depende de lo que tengas en el plantel. Me gustan los equipos que proponen, pero a veces no se da porque el fútbol es muy cambiante. Hoy se hizo un fútbol muy físico con la tecnología y la gran cantidad de jugadores que hay. Por eso, el fútbol está continuamente cambiando y hay que adaptarse a eso”, manifestó.

Zabala suma siete partidos con el Negro (cinco por el Apertura y dos por Copa Libertadores) donde acumula 278 minutos. Ahora piensa en seguir entrenando para salir al campo y colaborar con su equipo con el afán de soñar de poder ser campeón.

“La foto con Messi fue un atrevimiento mío en la fiesta”

Diego Zabala con Lionel Messi. Foto: @didi11zabala.

El pasado viernes 26 de diciembre se llevó a cabo un festejo especial en Villa Domus, una exclusiva chacra ubicada en el departamento de Canelones: el cumpleaños de 15 de la hija mayor de Luis Suárez, Delfina.

Entre los invitados para esa fiesta figuraba Lionel Messi, íntimo amigo del Pistolero y socio del equipo que poseen ambos en el fútbol uruguayo: Deportivo LSM.

Messi no fue el único invitado del mundo del fútbol, ya que también acudieron otros excompañeros de equipos de Suárez. Entre ellos estuvo Diego Zabala.

Zabala compartió cuadro con Suárez en Nacional y fueron campeones uruguayos en la temporada 2022.

“Hay una linda relación desde ese 2022, formamos un lindo grupo, seguimos en contacto y nos juntamos cuando se da la posibilidad”, enfatizó Zabala.

“Fue un sueño haber llegado a Nacional y ser campeón Uruguayo. Además, de yapa, vino Luis y lo pude disfrutar mucho”, remarcó.

En ese sentido, el Pistolero decidió invitarlo junto a otros jugadores con los que compartió plantel en el albo en 2022 como Christian Almeida, Diego Rodríguez, Sergio Rochet, entre otros. En ese festejo Zabala vio la oportunidad y fue por ella: tomarse una foto con Messi.

“Fue un atrevimiento mío”, reconoció el futbolista con una carcajada. “En un momento en que la banda estaba disfrutando, me tomé el atrevimiento de pedirle una foto (a Messi)”, añadió.

A su vez, añadió: “No hablamos mucho”. “La idea era no molestarlo y se dio así la situación, me quedo con un grato recuerdo. Estábamos todos ahí y tratamos de no molestarlo, fue a una alta hora de la noche”.

Zabala subió la foto a su instagram donde escribió: “Con la cabra” (por la sigla en inglés de “mejor jugador de todos los tiempos”).