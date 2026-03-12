Flavio Perchman sobre Pablo Mieres: “¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil”

El clima interno de Nacional no atraviesa por sus mejores horas ya que luego de la derrota del equipo de Jadson Viera frente a Juventud de Las Piedras el domingo en el Parque Artigas, llueven las críticas y uno de los que se sumó a los ataques fue Pablo Mieres, ex ministro de Trabajo y Seguridad Social.

“Que más tiene que pasar para que esta inepta Directiva de Nacional cambie el técnico?”, publicó el líder del Partido Independiente en su cuenta de “X” (Twitter).

Las reacciones no se hicieron esperar en redes sociales y los usuarios contestaron, pero este jueves el que habló del tema fue Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, quien en diálogo con “La Mañana del Fútbol” (El Espectador Deportes), dijo: “Lo que dijo Pablo Mieres, a quien por supuesto lo conozco, representa menos de lo que representamos nosotros. Quiso tener un poquito de notoriedad. ¿Cuántos votos sacó en la última elección? No llegó ni a edil. La opinión de Pablo Mieres me dalo mismo. Si no se siente representado dentro de dos años que vote lo que tenga de votar, pero la verdad no sé qué sabe de fútbol Pablo Mieres, pero que se quede tranquilo porque a mí me representa menos de lo que nosotros lo representamos a él. Después sobre la ineptitud o no, nosotros vamos un años, un campeonato”.

“Lo que se nos suma es el Uruguayo, después está la Copa Libertadores y demás, pero esta directiva a nivel extra fútbol ha hecho las cosas de manera impresionante y cada vez vamos a ir en mejor camino, pero lo que queda es la cancha. Lo tengo muy claro”, agregó el dirigente albo.

“En este caso, lo de Mieres sinceramente lo vi y me llamó la atención, sin conocerlo a Mieres por el perfil que más o menos un ve. No sé de qué cuadro es Sebastián Da Silva, el blanco, pero él es más combativo, más explosivo. En el caso de Mieres, lo tengocomo más tranquilo, sereno o equilibrado”, remarcó Perchman para cerrar: “Pero que se quede tranquilo que sacamos nosotros más votos que él”.

Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Ignacio Sánchez.

Flavio Perchman: "Por primera vez estoy como un poco desnorteado"

El vicepresidente de Nacional habló también sobre la actualidad deportiva y dejó una fuerte confesión: "Jadson está preocupado. A mí me pasa que por primera vez y hace 18 años que estoy en el fútbol en diferentes equipos como Racing, Rentistas y Nacional, y te pongo la etapa de Aguada también, es la primera vez que estoy como un poco desnorteado de ver dónde está el problema real. A mí me está costando. Jadson está bárbaro y con entereza necesaria, pero está preocupado”.

“No han salido las cosas, hemos intentado y no encontramos respuestas en los diferentes planteos y nombres, pero estamos convencidos de que esto lo vamos a dar vuelta”, agregó el directivo Tricolor.

Consultado acerca de charlas con jugadores, Perchman confesó: “Hablé con alguno puntual y voy a tener en algún momento una charla con cuatro o cinco de los que considero más referentes, pero he tenido charlas muy largas y muy buenas. Nacional es un equipo enorme en el que jugar no es para cualquiera y en algunos casos hay un tiempo de adaptación. Hoy lo vivimos a todo nivel, pero en el fútbol yo siempre digo que los que tenemos más de 40 años tenemos otra tolerancia a la frustración, entre otras cosas porque hemos sabido perder y eso te va acicalando para las otras cosas. Y después disfrutás de otra manera. Hoy tenemos una generación que llaman la de cristal que viene de una superioridad en Uruguayos y clásicos que no la vimos nosotros. Yo del 84 al 98 como hincha gané un Uruguayo. Vos me decís ta pero la Libertadores del 88 la metiste, pero como hincha fuimos superados en clásicos en los primeros 30 años de mi vida, pero también vi tres Libertadores y tres Intercontinentales. Pero hay un cambio muy grande a nivel sociedad y el fútbol en muchos aspectos pasó de ser una pasión a una enfermedad y hay cosas que no están tan buenas. Ayer a la salida del Gran Parque Central después que entrenó el plantel había unos 10 hinchas de la barra y les expliqué un poco como es la cosa”.

Por último, el vicepresidente de Nacional remarcó: “Yo después de ser campeones uruguayos pensé que íbamos a estar blindados al menos hasta mitad de año. Me cuesta digerir que en dos meses tengamos hoy una crisis. Me cuesta eso. Entiendo las exigencias, que esto es Nacional y demás, pero eso hoy afecta a los jugadores”.