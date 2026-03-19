Estación Central al MTOP: Etcheverry dijo que monto acordado es “marginal” con respecto a cifras reclamadas

La Estación Central General Artigas de Montevideo pasó del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) a manos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) tras décadas de un litigio con la empresa Glenby S.A., que ganó la licitación para la construcción del Plan Fénix en 1999.

Este jueves autoridades de los organismos llevaron a cabo la firma oficial del traspaso, que aún debe ser homologado por la Justicia.

La titular del MTOP, Lucía Etcheverry, dijo en rueda de prensa que se trata de un “hito histórico” tras “un proceso muy largo, que arrancó por el 2001”. Involucra, además de al propio MTOP y el BHU, a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), al Banco de Seguros del Estado, al Ministerio de Economía y Finanzas, y por supuesto a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).

También destacó el trabajo “muy riguroso” de los representantes legales y del empresario Fernando Barboni, dueño de Glenby, tras 25 años “de estar permanentemente intentando llegar a un acuerdo”.

“Acá lo primero que hay que tener en cuenta es que este acuerdo transaccional, que es complejo e involucra a todos estos organismos, ahora se remite al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, que tiene que homologarlo. Vamos a esperar para hacer los anuncios de los siguientes pasos una vez que tengamos efectivamente eso cerrado, la clausura total del proceso”, explicó la ministra.

Consultada sobre la cifra acordada en la transacción, Etcheverry prefirió no revelarlo por el momento, pero aseguró que “es marginal en comparación con la magnitud de los montos que se manejaron históricamente”. En 2003, Glenby realizó un juicio contra el Estado por incumplimiento de contrato, donde reclamaba US$ 1.000 millones.

“Además, eso era en uno de los juicios, pero tenía cuatro litigios más. Acá se eliminaron todos esos costos, se eliminó la incertidumbre, se terminaron las deudas y la acumulación de deudas tributarias, de contribución con la DGI (Dirección General Impositiva). Todo eso termina cerrando en esta etapa”, agregó.

Asimismo, puntualizó, sobre el proceso de homologación por parte de la Justicia, que espera que dure “no más de un mes”.

Contexto

La disputa judicial empezó hace dos décadas e incluye a la playa de maniobras lindera, que tiene unas cuatro hectáreas. El padrón que comprende a la estación, según la escritura de expropiación a la que accedió El País, es de una hectárea y media.

El juicio fue de resolución de contrato por incumplimiento, iniciado por cada parte contra la otra. De un lado, el Estado Uruguayo a través de Saduf Sociedad Anónima, —integrada por el BHU y la ANV y creada para trabajar en el Plan Fénix—, sostiene que incumplió Glenby., propiedad Barboni, ya que “debió haber tomado posesión sobre los bienes, construir y pagar, algo que no hizo”.

Del otro lado, Glenby hizo un juicio contra el Estado por incumplimiento, alegando que faltaban algunas obras para que se les entregue el bien. Por entonces, Saduf presentó dos “excepciones”, por “caducidad” y “cosa juzgada”, pero no tuvo éxito.

En la demanda de 2003, en la que reclamaba US$ 1.000 millones, la empresa argumentó que el Estado había rescindido en forma unilateral la concesión. Pero la Justicia no le dio la razón.

Según publicó El País en un informe de la sección Qué Pasa en 2023, el Estado gastaba en ese momento más de US$ 22.300 mensuales para la limpieza y seguridad de la Estación Central, cifra que era de US$ 16.000 por mes en 2021, según informó Radio Sarandí en su momento.

La infraestructura de la Estación Central surgió en reemplazo de la terminal que operaba en ese mismo sitio desde 1871, destruida en 1893 en un incendio. El edificio fue inaugurado el 23 de junio de 1897 y declarado monumento histórico en 1975.