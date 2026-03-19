Rescisión de contrato con Cardama no fue recurrida y Defensa inicia reclamo: "No va a haber juicio ante TCA"
"No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el TCA. Quedan pendiente las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios", sostuvo el prosecretario Jorge Díaz.
El prosecretario de Presidencia de la República, Jorge Díaz, informó este jueves que la rescisión del contrato con Cardama no fue recurrida por el astillero español y eso permite al Ministerio de Defensa Nacional avanzar en el reclamo de daños y perjuicios.
“La novedad que me informaron del Ministerio de Defensa al día de hoy es que el acto administrativo de la rescisión del contrato no fue recurrido por el astillero, la rescisión es definitiva. No hay que tratar ningún recurso ni va a haber juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Lo que queda pendiente son las consecuencias de la rescisión, que son los daños y perjuicios”, expresó en declaraciones a Subrayado (Canal 10).
El prosecretario agregó que este nuevo paso permite al ministerio iniciar el proceso de reclamo por los daños y perjuicios a Cardama. “Es un paso importante, para nosotros es clave en la medida que la no interposición del recurso deja definitivo el acto. Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho”, aseguró.
Díaz sostuvo entonces que el Estado "cumplió con todas sus obligaciones" y que "no existió ninguna garantía vigente", lo que habilitó la rescisión, y explicó que "la decisión fue tomada con el respaldo de expertos". Además, se impulsarán investigaciones penales, administrativas, civiles y políticas para determinar eventuales responsabilidades en Uruguay.
-
FA exige rectificación a Botana por dichos sobre narcotráfico y evalúa ir a Fiscalía ante su negativa
Jorge Díaz arremete contra la oposición por el caso Cardama: “Están defendiendo y militando una estafa”
Blancos frenan votación de venia del militar que inspeccionó barcos de Cardama: piden conocer sus "sanciones"
Ojeda dice que la coalición no apoyará el Ministerio de Justicia: “Darle al zorro la llave del gallinero”
¿Encontraste un error?