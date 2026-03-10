Blancos frenan votación de venia del militar que inspeccionó barcos de Cardama: piden conocer sus "sanciones"

El caso Cardama tiene desde hace meses enfrentados al gobierno de Yamandú Orsi y a la oposición, especialmente al Partido Nacional. La decisión del presidente de rescindir el contrato con el astillero español —que se había firmado durante la administración de Luis Lacalle Pou—, e iniciar acciones legales para que el Estado sea resarcido, generó un sin fin de cruces políticos y ha tenido repercusiones en más de un plano en la convivencia parlamentaria. Por ejemplo, en el caso de una de las venias que el gobierno envió a la comisión de Defensa del Senado para habilitar algunos ascensos.

La aprobación de ese tipo de venias, que requieren mayoría absoluta en la cámara alta —a la que el Frente Amplio, en este caso, llega sin problema—, por lo general es un trámite parlamentario sin mayor debate, y es de "estilo" que la oposición acompañe, y la gran mayoría de los ascensos de militares —así como la designación de los embajadores en el exterior— se resuelven por unanimidad.

Pero el caso Cardama tuvo efecto en esta comisión, que en su sesión de este lunes trató la venia de cuatro militares para los que el gobierno propone —vía Ministerio de Defensa— que adquieran un grado superior.

El Partido Nacional, en tanto, señaló, respecto a las cuatro venias recibidas, que en tres casos no tenía inconvenientes, al punto de que sus senadores estaban dispuestos a votarlas ya este lunes. Pero sí tenían reparos con la venia pra el capitán de navío Ismael González López, uno de los oficiales que la ministra Sandra Lazo envió a inspeccionar el proceso de construcción del astillero el año pasado.

"Queremos solicitar que se nos informe y que consten, además del currículum que se nos hace llegar, las sanciones que tiene en su legajo", dijo el senador Sergio Botana, de acuerdo a la versión taquigráfica a la que accedió El País.

"Y me refiero tanto a las que tiene dentro del país como a las que tiene en el exterior, durante las misiones de las que ha sido parte", agregó el legislador.

En diálogo con El País, Botana consideró que la venia para González se debía a que hizo un "mandado" al gobierno, y que de acuerdo a información primaria, recibió "sanciones" que no lo harían merecedor del ascenso.

"Necesitamos verificarlas, porque entendemos que recibió alguna sanción en misiones en el exterior por inconductas, y alguna dentro del país por no haber entendido el objetivo de la misión que se le asignó", añadió Botana