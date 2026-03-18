El FA exige rectificación a Botana por dichos sobre narcotráfico y evalúa ir a Fiscalía ante su negativa

Tras las declaraciones realizadas por el senador Sergio Botana, que afirmó que todas las decisiones del Frente Amplio “están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven”, la bancada del oficialismo planteó hoy en el pleno una moción para tratar el tema como asunto político con el objetivo de condenar y rechazar los dichos del exintendente de Cerro Largo.

“Se trata de afirmaciones de extrema gravedad, irresponsables y absolutamente carentes de sustento. No sólo agravia a una fuerza política, con una larga trayectoria democrática, sino que también deteriora la calidad del debate público en un tema que exige la máxima seriedad”, expresaba el documento presentado, que contó con los votos solo del oficialismo y por tanto no fue aprobado (requería de dos tercios).

Y agregaba: “Constituyen una ofensa de dimensiones inéditas hacia un partido político como el Frente Amplio (FA), que forma parte de la mejor historia democrática del Uruguay. Pero son aún más graves en tanto también agravian a cientos de miles de uruguayos que, con su voto, lo llevaron a conducir los destinos del país…No vamos a naturalizar este tipo de discursos. Uruguay merece un debate político a la altura de su tradición democrática, con firmeza en las ideas, pero también con respeto y apego a la verdad”.

Después de que, por parte del oficialismo, hiciera uso de la palabra el ahora coordinador de bancada, Óscar Andrade —quien, en línea con la declaración del FA, sostuvo que se trataba de “un agravio gratuito e irresponsable”—, el legislador nacionalista no se rectificó ni pidió disculpas.

A su turno, Botana enumeró una serie de “de hechos” relacionados y consideró que sus afirmaciones fueron “respetuosas”.

“¿La Fuerza Aérea en los 15 años de gobierno del FA tuvo capacidad para combatir el narcotráfico? No es invento mío que la DEA se retiró de Uruguay por falta de colaboración, la misma DEA que cazó a Marset ahora. ¿Quién le dio la libertad a Marset cuando tenía dos delitos pendientes? ¿Hubo algún esfuerzo para tener las patrulleras oceánicas? No es ninguna suposición el hecho de que los escáneres del puerto funcionaban solo de día y que no había control de buques que trasladaban drogas”, insistió Botana, que le reclamó autocrítica al oficialismo en casos como la fuga Rocco Morabito o el acuerdo de Marcelo Balcedo con Fiscalía tras proceso abreviado que implicó la decomisación de US$ 8 millones que percibió el Estado uruguayo.

Posteriormente, los senadores del FA brindaron una rueda de prensa en la que Andrade manifestó que “se cruzó una línea que es imposible dejar pasar”.

“Sostener gratuitamente una ofensa del tamaño de que todas las decisiones del FA están influenciadas por el narcotráfico pone en los peores términos la discusión. Hoy dimos un espacio reflexivo para que el agravio diera lugar a la rectificación. Venimos de una etapa reciente en la que hubo situaciones complejísimas que están en la Justicia mucha de ellas. La entrega del pasaporte a Marset, la destrucción de documentos. Esa circunstancia, sin embargo, no nos hace afirmar que el gobierno anterior estuvo asociado y vinculado en cada decisión por el narcotráfico”, apuntó Andrade.

“Si decimos que todas las decisiones el Partido Colorado o el Partido Nacional están influenciadas por el narcotráfico es un camino sin retorno”, añadió Andrade, que reclamó falta de autocrítica de parte de los blancos al no “llamar al orden” a Botana. También la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, criticó lo dicho por el senador y apeló a defender la institución parlamentaria.

La sesión del Senado, que iba a tratar la venia para los ascensos de integrantes de la Armada Nacional, declarar el día del politólogo y la destitución de funcionarios públicos, fue finalmente suspendida.

Para el oficialismo, no estaba dado el clima ni las condiciones para seguir con el debate y agregaron que iban a evaluar si el tema no lo pasan a Fiscalía o la posibilidad de aplicar el artículo 115 de la Constitución, que consagra la posibilidad de remover a un legislador por “desorden de conducta en el desempeño de sus funciones” o “por actos que le hicieren indigno de su cargo”.

“El FA no es un narco partido, estoy convencido. Pero todas sus decisiones están influidas por las posiciones que al narcotráfico le sirven. No es casualidad lo de Balcedo y la lavada de plata. No es casualidad esto de Marset y Darviña Viera. No es casualidad lo de González Valencia, ni lo de Morabito. No es casualidad que no quisieran poner los escáneres en el puerto. Tampoco lo de las OPV”, había dicho originalmente Botana en Canal 5.

